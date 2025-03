Eesti golifkoondis lõpetas Euroopa karikavõistluste avapäeva esikohal

Avapäeva liidripositsioonile andis suurima panuse Kevin Christopher Jegers, kes mängis 69 (-3) lööki, millega jagab avapäeva järel ka individuaalset esikohta koos austerlase Jakob Lotschakiga.

"Tore oli üle pika aja uuesti Sotograndet mängida. Kindlasti üks kõige paremaid väljakuid, mida ma mänginud olen. Avaring sujus kenasti, suutsin tii pealt palli mängus hoida ja ei eksinud valedesse kohtadesse Griini ümber ja griini peal sain ka hästi hakkama," ütles Jegers.

"Lõbus on mängida väljakul, kus griinid on kiired ja ühtlased ning kus ei pea muretsema, et pall ise hüppab. Teisel päeval proovin jätkata sama hooga," lisas ta.

Jegersi skoor tähendab ka eestlaste poolt parimat ringi osalemise ajaloos, ületades Joonas Turba 2019. aasta ringi ühe löögiga. Eestlaste parim lõppkoht individuaalselt pärineb eelmisest aastast, kui Richard Teder lõpetas jagatud 30. kohal. 2019. aastast pärineb parim meeskondlik – 15. koht. Käesoleval turniiril on eestlaste händikäppide summa parim, mis andis meile turniiriks esimese asetuse.

Carl Hellat lisas 71 (-1) ning Richard Teder 74 (+2) lööki. Avapäeval ei läinud meeskonna arvestusse Ralf Johan Kivi 75 (+3) lööki. Meeskondlikult kaotab Eestile ühe löögiga Austria ning kahe löögiga Itaalia ja Inglismaa. Naiste turniiri asus juhtima Hispaania.

Võistlus lõppeb laupäeval.