VAATA OTSE | Selevko tagas oma esitusega MM-il koha vabakavas

Kohe kava alguses kukkus Selevko neljasel toe loop'il ja teenis lõpuks 77,50 punkti, tema lühikava isiklik rekord on detsembris Zagrebis kogutud 86,20 punkti. Esitusega tagas Selevko vähemalt koha Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva toimuval vabakaval.

Enne lühikava:

Selevko teenis Tallinnas toimunud EM-il seitsmenda koha, kuid on oma karjääri kolmanda MM-i eel heidelnud viirushaigusega, mis segas tema ettevalmistust. Haigus on nüüdseks seljatatud ning Selevko teenis Oslos toimunud kõrgetasemelisel võistlusel kolmanda koha, aga seda läbi tugeva jalavalu.

"Kogu aeg kahjuks, isegi jalutamisel valutab," ütles Selevko paar nädalat tagasi ERR-ile. "Nüüd ma tegin ravimid ja läks natukene paremaks, kui see oli Oslo võistlustel, aga kindlasti on veel valus. Aga ma töötan koos oma spordiarsti ja füsioterapeudiga ja loodan, et see olukord paraneb."

Selevko ütles, et soovib MM-il ideaalis kümne hulka jõuda, mis tooks Eestile meeste üksiksõidus ka kaks kohta järgmise aasta olümpiaks. "Hakkasin ka psühholoogiga töötama ja tunnen, et ma olen vaimselt rohkem valmis," sõnas ta.

Valitseva maailmameistrina asub jääle 20-aastane Ilia Malinin, tugevat konkurentsi pakuvad tunamullune MM-hõbe Yuma Kagiyama ning pronksi teeninud Adam Siao Him Fa.

ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 19.30, kell 21.30 algab ülekanne ka kanalil ETV2. Selevko läheb jääle neljanda grupi viimase mehena, Eesti aja järgi kell 20.09. Seitsmes grupp, kuhu kuuluvad mullused esikolmikumehed, alustab kell 22.00.