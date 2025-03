19-aastane suurüllataja saatis Swiateki reketeid pakkima

Vabapääsmega turniirile pääsenud Eala võitis tund ja 41 minutit kestnud kohtumise 6:2, 7:5. Seejuures oli filipiinlanna teises setis 2:4 kaotusseisus, kuid võitis järgmisest kuuest geimist viis.

"Ma ei suuda seda uskuda. Olen seitsmendas taevas!" ütles Eala mängujärgses intervjuus. Ealale näidati seejärel kahe aasta tagust fotot, kus ta poseeris Rafael Nadali tenniseakadeemia lõpetamisel koos Swiatekiga.

"See on nii sürreaalne," reageeris Eala foto näitamisele. "Mu treener ütles mulle, et ma pean täna elu eest jooksma, minema iga palli peale, kasutama kõiki võimalusi, mis tekivad, sest ega viiekordne slämmivõitja võitu niisama ei anna."

June 2023: Alex Eala graduates from the Rafa Nadal Academy alongside @iga_swiatek.



March 2025: Alex will play the @MiamiOpen quarterfinals against Iga.



What an incredible story! pic.twitter.com/TlkN1pWeCg