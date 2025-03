Kaasahaarava duelli võitnud Serviti kindlustas põhiturniiri esikoha

Viljandi alustas tugevalt, survestades külalist, ent 4. minutil sooritas Serviti mitu kiirrünnakut, minnes Carl-Eric Uibo, Jürgen Rooba ja Kermo Saksingu väravatest 4:2 juhtima. 8. minutil jooksis Serviti sisse kolmeväravalise edumaa, mis püsis stabiilselt 14. minutini. Seejärel muutus Viljandi rünne agressiivsemaks ning Karl Roosna, Andrei Basarabi ja Sten Maasalu väravate abil jõudis võõrustaja 16. minutil üge värava kaugusele viigist skooriga 11:12.

Seisu viigistas Simon Drõgin 18. minutil, visates seisuks 12:12. Uibo tassis Serviti 19. minutiks 14:12 ette, kuid Kristo Voika ja Hendrik Koksi tabamused võitlesid taas välja viigi, numbriteks 14:14. Enne esimese poolaja lõppu õnnestus Servitil Viljandi uuesti üle mängida, visates 27. minutil seisuks 18:16. Kodumeeskond sai enne poolajasireeni kirja veel ühe värava, autoriks Maasalu. Esimesele poolajale tõmmati joon alla seisult 18:17 Servitile.

Teise poolaja algul sooritas külalisvõistkond 4:0 spurdi, minnes 36. minutiks 24:19 juhtima. Basarabi ja Roosna eestvedamisel võttis Viljandi 42. minutiks järele, vähendades vahemaa seisule 24:25. Saksing ja Rooba vähendasid mõnevõrra pinget, suurendades edumaa skoorile 27:24, kuid üha tulisemaks läinud Viljandi näitas kihvi ja viigistas skoori 49. minutil. 50. minutil läks Viljandi üle pika aja juhtima seisuga 28:27, skooritegijaks Hendrik Koks.

Serviti vastas ning mäng jätkus punkt-punktis 51. minutini. Seejärel tugevnes Serviti kaitse, mille arvelt mindi 53. minutil 31:29 juhtima. Serviti juhtimist pärssisid mitu kaheminutilist eemaldamist 55. minutil, kuid Põlva klubi püsis üheainsa väravaga juhtimas. Emotsionaalne kohtumine lõppeski Serviti napi 32:31 võiduga.

Serviti resultatiivseimad skoorijad olid Jürgen Rooba ja Kermo Saksing kaheksa väravaga ning Carl-Eric Uibo seitsme väravaga. Viljandi resultatiivseimad olid Hendrik Koks samuti kaheksa väravaga ja Andrei Basarab seitsme väravaga.

"Sellist pingelist mängu oligi oodata. Kohati tundus, et olime füüsiliselt paremas seisus ja suutsime mängu enda kontrolli all hoida, aga pakkusime ka initsiatiivi Viljandi poolele. Lõpus oli mäng nii lahtine, et pigem otsustas õnn selle tulemuse ära," lausus Jürgen Rooba.

Meistriliiga jätkub juba reedel, 28. märtsil, kui Kehras lähevad poolfinaalkohta püüdma HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja HC Viimsi/Alexela.