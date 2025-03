Tamm alustas võidukalt nii üksik- kui paarismängus

Tamm oli teisipäeval võistlustules paarismängu avaringis ning teenis koos serblasest paarilise Boris Butulijaga 6:3, 3:6, 10:7 võidu neljandana asetatud Tšehhi paari Daniel Blažka - Marek Gengeli üle.

Eesti-Serbia duo kohtub neljapäevases veerandfinaalis kasahh Amir Omarhanovi ja sakslase Sydney Zickiga.

Kolmapäeval tuli Tamm väljakule üksikmängus, saades esimeses ringis 6:3, 6:7 (8), 6:1 võidu eelmainitud Zicki üle.

Eestlase järgmiseks vastaseks on neutraalse lipu all mängiv venelane Kirill Kivattsev (ATP 528.), kes on paigutatud viiendana. Kivattsev alistas avaringis 6:2, 6:3 Tamme paarismängu kaaslase Butulija (ATP 1105.).