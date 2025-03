Müncheni Bayernit tabas kaks halba uudist korraga

Eriti kehvasti läks 24-aastasel Daviesel, kes rebestas Kanada koondises kohtumises Ameerika Ühendriikidega oma parema põlve ristatisidemed ega tule enam sel hooajal väljakule.

Kuigi Upamecano mängis kolm päeva tagasi Prantsusmaa eest Rahvuste liiga kohtumises Horvaatiaga 120 minutit, siis teatas klubi, et ka temal on probleeme põlveliigesega.

"Kahjuks on koondiseakende ajal alati võimalus, et mängijat naaseb vigastusega - sel korral tabas see meid eriti raskelt," tõdes Bayerni spordidirektor Max Eberl.

"Alphonso Daviese ja Dayot Upamaecano puudumine on Bayerni jaoks väga raske löök. Phonzy [Davise hüüdnimi] saab tagasiteel kogu vajaliku toetuse. Upamecanot jälgime lähinädalatel väga tähelepanelikult ja eeldame, et on peagi taas mängukõlbulik. Meie koosseis on tugev ja see kompenseerib puudumised.

Bayern on Saksamaa kõrgliigas 26 vooruga kogunud 62 punktiga ja asub liidrikohal, tiitlikaitsja Leverkuseni Bayer jääb kuue silma kaugusele. Meistrite liiga veerandfinaalis kohtutakse Milano Interiga.