Lägreid avaldas valmisolekut olla huvitav kapten ja meediapersoon

28-aastasest Lägreidist sai uus esinumber nii sümboolselt kui ka sportlikult, sest võitis tänavu MK-sarja, edestades Johannes Thingnes Böd 118 punktiga. Samas paistsid Böd karjääri jooksul tulemuste kõrval ka meedias palju silma ja Lägreid on jäänud edukatest etteastetest hoolimata pisut nende varju.

"Nad on olnud head, oskavad end hästi esitleda ja pakuvad häid tsitaate," tunnustas Lägreid intervjuus VG-le. "On, millest õppida."

"Ma olen nüüd juba viis aastat õpipoiss olnud ja loodan, et suudan kokku seada mõned suured sõnad, mis jõuavad samuti pealkirjadesse."

Lägreid tunnistab, et vendade Böde varjus olemine on lubanud tal rohkem endale keskenduda, aga ta on valmis ka uueks rolliks suuremas rambivalguses.

"Ma olen valmis saama kapteniks. Õnneks olen vanem kui mu vanus näitab. Ma olin õpilasesinduse juht, nii et oskan inimestega rääkida," muigas ta. "Oskan seda rolli hästi."

Tarjei Bö sõnul peab Lägreid olema lihtsalt tema ise. "Samas oleme meie hoolitsenud lähenemise pärast, et inimestel oleks kodus millegi üle naerda või naeratada," lisas ta.

"Peaksime pakkuma pisut meelelahutust ka pärast võistlust, kui kaamerad veel käivad. Just seda loodan ma laskesuusatamist vaadata - helget atmosfääri. See on see, mis loeb."