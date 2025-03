Selgus Eesti naiste jalgpallikoondise koosseis Rahvuste liiga mänguks

Vigastuse tõttu jäävad koosseisust kõrvale Kristiina Tullus, Getter Saar, Sandra Pärn, Kirkeliis Lillemets ja tervislikel põhjustel Karola Purgats. Lisaks esindab väravavaht Liisa Liimets aprillikuu koondiseaknas neidude U-19 koondist.

"Meil tuli viimastes mängudes palju selliseid momente, mille potentsiaali me täies mahus ei realiseerinud," kommenteeris Ševoldajeva.

"Eesolevate kohtumiste eesmärk on veel teadlikumalt ja julgemalt olukordasid ära tunda ja lahendada. Kindlasti ei lähe me Bulgaariat alahindama. Samas on oluline ka see, et me ei alahindaks enda võimekust. Ootan väga eesolevaid mänge."

Reedel, 4. aprillil mängib naiste koondis aasta esimese kodumängu, kui A. Le Coq Arenal võõrustatakse Rahvuste liiga kohtumises Bulgaariat. Pall pannakse mängu kell 19.00.

Eesti naiste jalgpallikoondise koosseis

Väravavahid

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 2/0

Roberta Jürna (23.11.2005) – JK Tallinna Kalev 0/0

Kaitsjad

Inna Kiss-Zlidnis (18.04.1990) – Budafoki LC (HUN) 103/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 89/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Linzer ASK (AUT) 50/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – IFK Värnamo (SWE) 19/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 13/1

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tallinna FC Flora 13/0

Poolkaitsjad

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 78/16

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 57/2

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Thy-Thisted Q (DEN) 42/3

Jaanika Volkov (20.02.2005) – Linzer ASK (AUT) 23/0

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 18/2

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 14/2

Anett Vilipuu (25.09.1996) – JK Tallinna Kalev 5/1

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 4/0

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 3/0

Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 1/0

Ründajad

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 77/13

Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 38/3

Kristina Teern (13.11.2004) – Linzer ASK (AUT) 14/2

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 7/1

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreenerid: Valeri Makarov ja Andris Altsaar

Väravavahtide treener: Kristjan Tamme

Kehalise ettevalmistuse treener: Maria Sootak

Arst: Raul Parik

Füsioterapeudid: Kai-Riin Tomera ja Laura Ernits

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa

Fotograaf: Liisi Troska