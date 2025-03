Eesti U-21 jalgpallikoondis lõpetas laagri viigimänguga

Eesti koondis asus kohtumist 21. minutil karistusalasse purjetanud Karel Mustmaa terava nurga sooritatud tabamusest juhtima, aga vaid kolm minutit hiljem õnnestus Keyon Ewurumil viigistada.

Peatreener Jani Sarajärvi sõnul jättis väljakul nähtu talle positiivse mulje, sest mängijad rakendasid hästi treeningutel harjutatud põhimõtteid, vahendab Jalgpall.ee.

"Näitasime südikust ja head koostööd – kuidas me mängu üles ehitame ja vastast survestame. Need asjad õnnestusid meil päris hästi," ütles Sarajärvi. "Mängijad andsid endast parima ning kokkuvõttes oli see meie jaoks positiivne mäng."

Kohtumine lõppes viigiliselt, kuid Sarajärvi hinnangul oli meeskonnal võimalusi enamaks. "Tahtsime võita ja meil olid head šansid, aga võib-olla oli viik õiglane tulemus."

Ta lisas: "Meil on koosseisus head mängijad ning kõik täitsid oma ülesandeid hästi. Ma ei ütle seda sellepärast, et peatreenerina pean nii ütlema, vaid tunnen südamest, et nii oligi."

Mängule eelnes Maltal kümme päeva kestnud treeninglaager. Sarajärvi sõnul olid laager ja mäng koondisele eesolevaks aastaks hea stardipakk.

"See oli meie jaoks ülioluline laager, et vaadata üle mängu põhimõtted ja keskenduda võtmemomentidele – nii kaitsemängule kui rünnaku ülesehitusele."

Eesti U-21 koondis alustab juunis 2027. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiriga, kus alagrupis tuleb kohtuda Prantsusmaa, Šveitsi, Islandi, Fääri saarte ja Luksemburgiga. Esimene kohtumine 7. juunil toimub võõrsil Fääri saartega.