Ovetškin tuli taas Gretzkyle lähemale

Tema koduklubi kaotas võõrsil lisaajal Winnipeg Jetsile 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1). Ovetškini värav sündis neli minutit enne lõppu seisuks 2:2. See tähistas venelase 889. põhihooaja tabamust NHL-is ehk Wayne Gretzky rekord 894 tuli jälle sammukese lähemale.

Washingtoni esimese värava autor oli Andrew Mangiapane, Winnipegi kasuks tegid skoori Josh Morrissey, Mason Appleton ja 1.28 pärast lisaaja algust Taani hokimees Nikolaj Ehlers.

Võistkondlikult pakkus õhtu küll rohkem rõõmu Winnipegile, sest lisaks lisaajavõidule kindlustas Kanada meeskond koha Stanley karikamängudel. Seejuures liiga liider Washingtonil oli see juba varem tagatud.

NHL-i 82-mängulisest põhihooajast on meeskonnad pidanud 70-73 kohtumist. Kui Washingtoni ja Winnipegi edasipääs on kindel, siis samamoodi võib juba kindlalt väita, et Chicago Blackhawksi ja San Jose Sharksi sõelmängudel ei näe.