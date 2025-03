Naiste käsipalliliigas peetakse põhiturniiri viimased kohtumised

Eesti naiste käsipalli meistrivõistlustel mängitakse sel hooajal kolmeringiline põhiturniir, mille järel pääsevad kaks paremat otse finaali ning kolmandale-neljandale kohale paigutunud naiskonnad võitlevad pronksile. Kuigi lõppjärjestus on paigas, kasutavad naised viimaseid mänge kindlasti play-off'ideks detailide lihvimiseks.

Möödunud nädalavahetusel ainsa Eesti naiskonnana Balti mere liiga lõpetanud Mistra astub kolmapäeval vastu SK Tapale. Finaalipääsu taganud Harjumaa naised panevad rahvusvahelisest sarjast saadud kogemused proovile ning naasevad kindlasti pärast viienda kohaga lõpetatud Balti võistlusi positiivse kogemusega kohaliku meistriliiga lainele.

SK Tapa pidi eelmisel nädalal vastu võtma kaotuse Mustamäe Käsipalliklubilt ning neil on senini kirjas kuus punkti, millega lõpetatakse põhiturniir kolmandal kohal ja on tagatud koduväljaku eelis pronksiseeriaks. SK Tapa ja Mistra omavahelised kohtumised on sel hooajal lõppenud kindlalt teisena mainitute paremusega, kui harjumaalased on vastased alistanud keskmiselt 12 väravaga.

Mustamäe KPK sai eelmises voorus kirja oma klubi esimesed ajaloolised punktid Eesti naiste täiskasvanute võistlustelt ning üritab sealt võetud positiivsed kogemused kindlasti selle nädala kohtumisse kaasa võtta. Kuigi põhiturniiril enam viimasest kohast ei pääseta, siis enne otsustavaid kohtumisi kindlasti otsib uus naiskond veel oma mängu.

Käsipalliklubi Mella sai samuti eelmises voorus hakkama sel hooajal esmakordse saavutusega, kui serveeris Mistrale nende esimese kaotuse kohalikes liigades. Mella ja Mustamäe omavahelised kohtumised on sel aastal olnud väga põnevad, kui esimene matš lõppes viie väravalise kaotusega Mustamäele, siis teises suutis Mella alles viimastel hetkedel napi üheväravalise võidu kindlustada.

Naiste meistrivõistluste kohamängud algavad 21. aprillil ning kahe võiduni peetavate seeriate võitjad on selged sama kuu lõpuks.