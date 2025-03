Kehra ja Viimsi võitlevad koha eest poolfinaalis

Meeste käsipalli meistriliigas mängitakse tänavu neljaringiline põhiturniir, mille järel pääsevad neli paremat poolfinaalidesse, kus esimene läheb vastamisi neljandaga ning teine kolmandaga.

Vaatamata endale harjumatule kolmele kaotusele meistrivõistluste põhiturniiril on Põlva meeskonnal võimalus endale sel kolmapäeval Viljandi vastu kindlustada järjekordne põhiturniiri esikoht. Seda ei ole kaotatud pärast 2015. aastat. Serviti on vaatamata vigastustele kahes viimases kohtumises saanud kindlad võidud HC Kehra ja HC Viimsi üle.

Viljandi HC-l on käsil kõva seeria, kui kahes tähtsas kohtumises on viimase seitsme päeva jooksul mindud vastamisi Mistraga. Meistriliiga kohtumises jäädi küll vastastele alla, kuid Balti liiga veerandfinaalis suudeti esimeses matšis võit endale haarata. Serviti ja viljandlaste viimased kaks omavahelist kohtumist on lõppenud üheväravalise vahega ning võidurõõmu on saanud maitsta mõlemad.

"Kahjuks on puudujaid rohkem kui paar, aga mis seal ikka, mängime nende meestega, kes meil on," alustas Serviti peatreener Kalmer Musting. Teiste seas käis äsja operatsioonil üks nende liidermängijatest, Alfred Timmo. "Ega see lihtne ei ole, aga tuleb siis rollid ümber mängida. Kui rünnakul on solistid puudu, peab rõhuma ühisele toimetamisele. Lõpuks on meil siiski piisavalt võimekat materjali, et jätkuvalt kõigiga madistada."

HC Kehra ja HC Viimsi on tabeli tagaosas sel hooajal enda põnevat heitlust pidanud. Mõlemad meeskonnad on ka korra esiotsa tiime hammustanud, kui Alexela mehed üllatasid detsembris Servitit ning Horizoni pallurid võtsid märtsis punkti Mistralt. Omavahel on kokku mindud viiel korral ning kolm korda on võitnud HC Kehra ning kahel korral on peale jäänud HC Viimsi. Selle matši võitja kindlustab endale suure tõenäosusega koha Eesti meistrivõistluste poolfinaalis.

"Meie saame noore võistkonnaga pingevabalt peale minna," rääkis HC Viimsi peatreener Martin Noodla. "Kui võidame, on superüllatus ja kui kaotame, ei juhtu ka midagi. Oleme vaatamata vigastustele normaalse hooaja teinud. Kuna rünnakul ehk liigset võimu ei ole, peame selles kohtumises rõhu panema agressiivsele kaitsele, kus lihtsalt keegi midagi meie vastu ei saa."

Meeste meistriliiga kohtumised sel nädalal:

26.03 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC - Põlva Serviti

28.03 19:00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - HC Viimsi/Alexela