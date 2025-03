Merzlikins ja Fantilli panid Blue Jacketsi nukrale seeriale punkti

Jäähokiliigas NHL sai kuue järjestikuse kaotuse järel võidurõõmu tunda Columbus Blue Jackets, kui võõrsil alistati New York Islanders karistusvisetega 4:3.

Blue Jackets jäi avakolmandikul 0:2 kaotusseisu, kuid teisel perioodil viigistasid seisu Adam Fantilli ja Boone Jenneri tabamused. Islanders haaras minut enne perioodi lõppu taas eduseisu, ent Kirill Martšenko seadis viimase kolmandiku keskel tabloole viigiseisu.

Lisaajal oli Islanders selleks pooleks, kes isukamalt võiduväravat jahtis, kuid Blue Jacketsi lätlasest puurivahi Elvis Merzlikinse tõrjed hoidsid seisu võrdsena.

Kuna lisaajal väravaid ei visatud, selgus võitja karistusvisetega. Merzlikins tõrjus kaks Islandersi sooritust ning külalismeeskonna võidu vormistas avavärava autor Fantilli.

"Islanders on tugev tiim. Neil on väravas suurepärane väravavaht [Ilja Sorokin], kes tegi mitu olulist tõrjet," sõnas Fantilli pärast mängu. "See võit tuli meile väga vajalikul hetkel – loodetavasti suudame nüüd hooaja lõpus tõusujoones jätkata."

Blue Jackets paikneb idakonverentsis 11. kohal ja Islanders üheksandal kohal. Viimasest play-off'i kohast lahutab neid hetkel vastavalt kaks punkti ja üks punkt.

Teised tulemused:

New Jersey Devils - Vancouver Canucks 3:4 (kv.)

Dallas Stars - Minnesota Wild 3:0

Utah - Detroit Red Wings 1:5