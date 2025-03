Sebastian Leok teenis Prantsusmaal punktilisa

EMX 250 klassis osales ainsa eestlasena taas Sebastian Leok. Avaetapil punktiarve avanud Leok tegi ajasõidus hea esituse ja ta oli oma grupis kaheteistkümnes. Esimesse võistlussõitu sai ta stardikohta valida kahekümnekolmandana. Parima ringiaja sõitis välja Janis Martins Reisulis (Läti), vahendab msport.ee.

EMX250 klassi avasõidus tegi Leok tagasihoidliku stardi ja esimeste kurvide järel oli ta viimaste hulgas. Esimesel ringil suutis eestlane juba oma positsiooni märgatavalt parandana ja ta tõusis 29. kohale. Kogu ülejäänud sõidu liikus Leok rajal väga hästi ja pidevalt suutis ta ka möödasõite teha ning oma kohta parandada. Juba sõidu keskel tõusis meie mees punktikohale ja lõpuks õnnestus Leokil 16. kohale tõusta. Tegemist on seni tema parima sõidutulemusega EMX250 klassis. Hästi läks ka meie naabritel lätlastel, sest nemad said võidurõõmu tunda. Suurepärase sõidu tegi Reisulis, ta tegi esimestel ringidel kiirelt kaks möödasõitu ning tõusis sõidu liidriks ja hoidis oma kohta kuni finišini. Teisena lõpetas sõidu avaetapi võitnud prantslane Adrien Petit ja kolmas oli hispaanlane Salvador Perez.

Teise sõidu start tuli Leokil natuke küll paremini välja, kuid suures pildis oli algus taas kehv ja avaringil oli ta top 30 piirimail. Sarnaselt päev varem toimunud avasõidule hakkas Leok sõidus kohe positsiooni parandama. Kahjuks sellist tõusu nagu avasõidus ta ikkagi teha ei suutnud ja finišisse jõudis 24. kohal. Punktikoht jäi ligi seitsme sekundi kaugusele. Sõitu domineeris täielikult taas Reisulis, kes juba esimestel ringidel suure edu sisse sõitis ja kindla võidu lõpuks võttis. Teine oli taas Petit ja kolmas Noel Zanocs (Ungari).

Etapi kokkuvõttes teenis Leok viis punkti ja see andis talle 27. koha. Esikoht läks 50 punktiga Reisulisele, teine oli 44 punktiga Petit ja kolmas 36 punktiga Zanocs. Kahe etapi järel on Leok kuue punktiga 29. kohal. Liider on endiselt Petit, tal on koos 85 punkti. Vaid ühe punkti kaugusel liidrist on Reisulis. 74 punktiga hoiab kolmandat kohta Zanocz.

MX2 klassis esmakordselt sel hooajal stardis Martin Michelis. Ajasõidus suutis Michelis 31 võistleja hulgas välja sõita 27. ringiaja. Kvalifikatsioonisõidus õnnestus eestlasel juba parem tulemus teha ja finišisse jõudis ta 25. kohal. Sõidu võitis Thibault Benistant (Prantsusmaa), teine oli Simon Längenfelder (Saksamaa) ja kolmas Liam Everts (Belgia).

Esimeses võistlussõidus jäi Michelis stardi järel viimaste sekka. Esimeste ringidega tõusis ta 27. kohale ja seal püsis ta kuni sõidu lõpuni. Esikoha teenis sõidus Längenfelder, teine oli Andrea Adamo (Itaalia) ja kolmas Everts. Teine sõit algas Michelis juba natuke paremini ja ta tõusis üsna kiirelt 25. kohale. Seejärel langes ta mõned kohad tahapoole, kuid sõidu lõpuks tõusis 24. kohale. Ülipõneva teise sõidu võitis lõpuks Adamo, teine oli Benistant ja kolmas Längenfelder.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 47 punktiga Adamo, teine oli 45 punktiga Längenfelder ja kolmas 38 punktiga Benistant. Michelisele läks kirja 25. koht. Kolme etapi järel on klassi liider 135 punktiga Everts, teisel kohal asub 132 punktiga Längenfelder ja kolmandal kohal 130 punktiga de Wolf (Holland).

MXGP klassis oli mõlemas sõidus võidukas Tim Gajser (Sloveenia) ja talle kuulus ka etapivõit 50 punktiga. Kodupubliku rõõmuks kuulus poodiumi teine aste Romain Febvrele (44 punkti), mõlemas sõidus oli ta samuti teine. Mõlemad sõidud lõpetas kolmandana Lucas Coenen (Belgia) ja ka etapi kokkuvõttes oli ta 40 punktiga kolmas.

Järgmine etapp on kavas 5-6. aprillil Riola Sardo krossirajal Itaalias.