Kerr Kriisa andis ülevaate vigastusest ja kommenteeris tulevikuplaane

Kentucky ülikoolis tudeeriv ja mängiv Eesti korvpallur Kerr Kriisa andis kohalikule meediale pikema intervjuu, milles rääkis, kuidas on vigastusest paranemine kulgenud ja millised on tema tulevikuplaanid.

Viiendat hooaega ookeanitaguses ülikooliliigas mängiv Kriisa vigastas detsembri alguses pöialuud ning käis operatsioonil. Nüüdseks on selge, et eestlane sel hooajal enam väljakule ei naase.

"Viimased kolm kuud on olnud tõeliselt keerulised. Kõik on olnud uus ja harjumatu, sest ma pole varem operatsioonilaual käinud ega nii kaua platsilt eemal olnud. See on olnud tõeline katsumus, kuid olen enda kohta palju õppinud ja püüdnud positiivset meelt hoida," rääkis Kriisa Lexington Herald-Leaderile.

Kaugvisete spetsialist lisas, et esialgu lootis ta sel hooajal väljakule naasta. "Alguses kuulsin, et võin hooaja lõpuks taastuda. Tahtsin väga meeskonnaga uuesti liituda, aga kui alustasin taastumisprotsessiga, siis mõistsin, et see plaan pole realistlik. Soovin platsile naasta täiesti tervena, mitte olla 70 või 80 protsenti valmis."

Oma tulevikuplaanidest rääkides jäi Kriisa napisõnaliseks. Kentucky saab talle pakkuda nn medical redshirt'i, mis lubaks Kriisal järgmisel hooajal NCAA-s jätkata, kuid Lexington Herald-Leaderi teatel ei kuulu eestlane hetkel uue hooaja plaanidesse.

"Praegu keskendun täielikult käimasolevale hooajale. Järgmise aasta kohta ma ei oska veel midagi öelda. Ma ei tea isegi, kas üldse jätkan ülikoolitasemel. Tean vaid, et minu jalg pole veel piisavalt heas seisus, et mängida," selgitas Kriisa.

Kentucky on praeguseks Märtsihulluse nime kandval NCAA finaalturniiril jõudnud kesk-lääne tabeliveerandis kolmandasse ringi, kus minnakse vastamisi Tennessee ülikooliga. Edasipääseja selgub Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva.