TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis läheb Moldova vastu punktiarvet avama

Nii Eesti kui ka Moldova alustasid valiksarja kaotusega. Eesti pidi laupäeval tunnistama Iisraeli 2:1 paremust ning Moldova kaotas samal päeval Norrale 0:5.

"Sellisel hetkel võib-olla on treeneril natuke lihtsam meeskonda ette valmistada, isegi ei pea lisamotivatsiooni otsima," ütles Eesti peatreener Jürgen Henn järgmise vastase kohta. "Selge on, et kõik tahavad näidata, et kas oli juhus või ei olnud parim mäng, on vaja tõestada. Ootame näljast vastast."

Varasemast viiest omavahelisest maavõistlusest on Eesti koondis võitnud kolm ja nüüdki on võiduvõimalus hea. Küll aga raskendab olukorda esiväravavahi Karl Jakob Heina õlavigastus.

Henni sõnul selgub Heina osalus alles teisipäeval. "Olukord on suures pildis sama, midagi katki tõenäoliselt ei ole. Õlg natuke valu teeb. Kas läheb praktiliselt 24 tunniga midagi paremaks, saame [teisipäeval] otsustada, kui ta tunne on pärast treeningut selgem."

Teiste vigastatud mängijate seis on parem. "Rauno [Sappinen] tunneb end põlve osas paremini, teda ootame homme valikus. Michael Schjønning-Larsen samuti. Kui temaga rääkisin, siis ütles, et põlv on parem kui enne mängu, tema tundub ka 100 protsenti korras," märkis Hein.

Kohtunikebrigaadi eesotsas on belglane Lawrence Visser, kellest sai rahvusvaheline FIFA-kategooria kohtunik 2017. aastal. Teda assisteerivad kaasmaalasest abikohtunikud Rien Vanyzere ja Thibaud Nijssen ning neljas kohtunik Lothar D'Hondt. Mängu videokohtunikud tulevad samuti Belgiast, kui videokohtuniku rollis on Jan Boterberg ning abivideokohtunik on Bert Put.

Kohtumise avavile kõlab Chisinaus Zimbru staadionil kell 19.00.