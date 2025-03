Sammu edasi teinud Mistra lõpetas Balti mere liiga viienda kohaga

Mistra tegi võrreldes avahooajaga sammu edasi. Eelmisel aastal jäi saagiks vaid üks võit ja seitsmes koht, kuid sel kevadel lõpetati kolme võidu ning viienda kohaga. Võidud võeti Läti naiskondade Dobele, Latgolsi ja Jekabpilsi vastu. Kahjuks Leedu ja Soome naiskondadele jäädi kindlalt alla ning neist tasavägiseim kohtumine peeti GrIFK vastu, kellele kaotati kaheksa väravaga.

"Miinimumeesmärk sai täidetud. Hooaja alguses teadsime, et meil on võimalus lätlastega võrdselt heidelda ning need vastased sai ka alistatud. Loomulikult on kahju, et me ei suutnud leedukate ja soomlannadega võrdsemalt heidelda, kuid usun, et tüdrukud tegid sel hooajal taas sammu edasi," ütles Mistra treener Toomas Heinla.

Kui eelmisel hooajal tuli Balti mere liiga võitjaks Soome naiskond GrIFK, siis sel kevadel rändas tiitel Leetu. Cascada-Garliava kindlustas kulla päev enne viimast vooru ning seetõttu viimases kohtumises, mis soomlannadele kaotati, enam midagi mängus ei olnud. Tipus olid vahed väiksed ning lõpuks jäi võitjat ja neljandat kohta eraldama vaid kaks punkti ning otsustavaks said isegi omavahelised matšid.

"Balti mere liiga annab meie naiskonnale kõvasti kogemust, et otsustavatele kohtumistele koduriigis vastu minna. Me näeme lähiriikide mängustiile ning saame vaheldust Eestis samade nägude nägemisele," reflekteeris kogenud Kim-Ly Hoang enne viimast nädalavahetust ning sama peegeldasid kõik Mistra naised terve hooaja vältel.

Balti mere liiga resultatiivseima mängija, parima vasaksisemise ning ka MVP auhinna tõstis peakohale Leedu naiskonna HC Garliava 67 väravaga tiitlini vedanud Karolina Sparnauskaite. Mistra liidermängija Maarja Treiman asetus 93 viskest tabatud 47 väravaga parimate väravaküttide tabelis auväärsele neljandale kohale.

Naiste Balti mere liiga lõppseis: (mängud, võidud, viigid, kaotused, punktid)

CASCADA - HC Garliava SM 7 6 0 1 12

Vilnius Egle 7 6 0 1 12

HIFK 7 5 0 2 10

GrIFK 7 5 0 2 10

Mistra 7 3 0 4 6

REIR / Dobele SS 7 2 0 5 4

SK Latgols 7 1 0 6 2

Jekabpils SS 7 0 0 7 0

Naiste Balti mere liiga sümboolne koosseis:

Parim väravakütt: Gabija Pilikauskaite (Egle Vilnius) (67 väravat)

Parim väravavaht: Moa Sjölund (GrIFK)

Parim vasakäär: Sandra Laitinen (GrIFK)

Parim vasaksisemine: Karolina Sparnauskaite (CASCADA-HC Garliava SM)

Parim mängujuht: Johanna Hilli (GrIFK)

Parim joonemängija: Ella Holopainen (HIFK)

Parim paremsisemine: Gabija Pilikauskaite (Egle Vilnius)

Parim paremäär: Beatriče Ruseckaite (Egle Vilnius)

Parim kaitsemängija: Emma von Nandelstadh (HIFK)

Väärtuslikem mängija (MVP): Karolina Sparnauskaite (CASCADA-HC Garliava SM)