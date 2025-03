Inglased lõid Wembley staadionil Lätile kolm vastuseta väravat

Läti koondisele oli kaasa elama läinud umbes 2000 fänni ning nende tugi kandus väljakule, sest lätlased andsid Inglismaale alguses kõva võitluse. 19. minutil oli neil inglaste puterdamise järel suurepärane võimalus, aga Vladislavs Gutkovskis ei suutnud võrdlemisi terava nurga alt palli tühja väravasse saata.

Umbes pool tundi pärast mängu algust hakkas aga Inglismaa enam survestama ning 37. minutil sai Reece James hakkama suurepärase karistuslöögiga, viies võõrustaja juhtima.

Lätlased püsisid teise poolaja alguses ikka mängus, aga 68. minutil harutasid inglased nende kaitse lahti ja kapten Harry Kane sai tagapostis kerge värava lüüa. Kaheksa minutit hiljem purjetas Eberechi Eze vasakult äärelt Läti kaitsest läbi ning lõi ka kolmanda. Enam väravalisa ei sündinud ja Inglismaa teenis Läti üle kindla 3:0 võidu.

Inglismaa on võitnud MM-valiksarjas mõlemad kohtumised, kolme punktiga ollakse K-alagrupis esikohal. Andorrale kolm vastuseta väravat löönud Albaania on kolme punktiga teine, Läti on kolme punktiga kolmas. Andorra on kahe mänguga nulli peal ja Serbia liitub grupiga järgmises aknas.

Teised tulemused:

Leedu - Soome 2:2

Bosnia ja Hertsegoviina - Küpros 2:1

Poola - Malta 2:0

San Marino - Rumeenia 1:5