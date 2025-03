Esikolmikukoha teeninud sakslanna: hea, et oleme kümne seas tagasi

Naiste murdmaasuusatamise MK-sarjas suutis eelmise hooaja neljanda koha tänavu teise vastu vahetada sakslanna Victoria Carl. Ta on läbi aegade esimene Saksamaa naissuusataja, kes on MK-sarja kokkuvõttes lõpetanud esikolmikus.

29-aastane Victoria Carl on paarissprindis võitnud ka olümpiakulla. Ometi tasub sakslanna lõppenud hooaega väga teraselt tähele panna. Ehkki Trondheimi maailmameistrivõistlused hästi ei sujunud, siis maailma karika sarjas õnnestus välja võidelda lausa teine koht. Seda ameeriklanna Jessie Digginsi järel.

"Hooaeg on olnud imeline. Ütlesin kodus, et see on nii uskumatult hullumeelne," ütles Carl. "Eelmisel aastal olin distantside arvestuses MK-sarjas teine ja sel hooajal olen end hästi tundnud igal nädalavahetusel. Ma pole olnud haige, sain suvel selletõttu palju treenida."

"Saksamaa murdmaasuusatajate jaoks on see hea, et oleme MK-sarjas taas kümne parema seas tagasi," lisas ta.

Stabiilsuse mõttes on Carli areng toimunud just kahel viimasel hooajal. "Ma arvan, et suurim mõjutaja on olnud minu aju. Tean, kelle vastu olen suuteline aega võitma. Samuti seda, millal kellegi vastu seda veidi ära anda või rajal energiat hoida, rääkis Carl. "Kas suruda rohkem klassikasõitudes või paaristõuke osades. Olen pikk ja tugev naine."

Maailmameistrivõistlustelt jäi sakslannal sel hooajal näppude vahele teatesõidu pronksmedal.