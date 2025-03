Kivistik sai Martinique'i saarel teise koha

Prantsusmaal Martinique'i saarel peetud velotuuril Memorial Labejof et Denise pälvis Gert Kivistik (Team Credit Mutuel-Garage Premier-Fewoss) teise koha.

Kivistik oli teine nii velotuuri kokkuvõttes, esimesel etapil kui teisel etapil. Avaetapina sõideti 10,9-kilomeetrine temposõit, mille võitis prantslane Stefan Bennett (Jeunesse Cycliste 231) ajaga 18.33. Kivistik kaotas kahekordsele Tour de Guadeloupe'i (10-päevane UCI 2.2 velotuur) ja Martinique velotuuri võitjale 39 sekundiga. Kolmanda aja sai kirja prantslane Mickael Stanislas (Jeunesse Cycliste 321; +1.22), vahendab ejl.ee.

"Sõitsin enam-vähem hästi ja pigem jään sellega rahule," ütles Kivistik.

Teise etapina oli kavas 130,9-kilomeetrine grupisõit, kus Kivistik sai taas Bennetti (3:56.36) järel teise koha, kaotades parimale 56 sekundiga. Kolmandana finišeeris prantslane Laurent Neror (Jeunesse Cycliste 231; +1.42).

"Grupisõidu stsenaarium oli pigem etteaimatav," ütles eestlane. "Kuna eraldistardis oli minu ees üks JC231 sõitja ja minu selja taga veel kaks tükki, siis võis aimata, et nad soovivad need kaks ratturit minust grupisõiduga mööda saada. See neil siiski ei õnnestunud. Saime küll sõidu algfaasis pundiga minema ja nad olid seal nelja mehega sees, ent nad ei suutnud oma ülekaalu ära kasutada."

"Lõpplahenduse sai võistlus viimasel tõusul, kus Stefan Bennett kiirendas ja mul puudus võimekus samaga vastata," lisas Kivistik. "Jätkasin omas tempos sõitu ja jõudsin finišisse teisena."

Üldarvestuses järgnesid Bennettile Kivistik (+1.35) ja Neror (+3.06).