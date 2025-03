Juventus loobus üheksa kuu järel Motta teenetest

42-aastane endine Itaalia koondislane määrati Juventuse etteotsa möödunud suvel. Tema käe all pidas Juventus 42 kohtumist, millest võideti 18, viigistati 17 ja kaotati seitse. Mottale said saatuslikuks koondisepausile eelnenud 0:3 ja 0:4 kaotused vastavalt Fiorentinale ja Atalantale.

Motta asemel võtab tüüri üle 46-aastane endine Horvaatia koondislane Igor Tudor, kes töötas viimati Juventuse liigakaaslase Rooma Lazio peatreenerina ning on varasemalt juhendanud teiste seas ka Marseille'i, Udineset ja Istanbuli Galatasarayd. Mängijana veetis Tudor Juventuse ridades seitse hooaega, lisaks oli ta 2020/21 hooajal meeskonna abitreener.

Tudori esimene mäng Juventuse peatreenerina leiab aset sel laupäeval, kui koduliigas võõrustatakse Genoad.

Igor Tudor is the new Head Coach of the Men's First Team. Welcome, Igor!



Juventus thanks Thiago Motta for his work, passion and dedication during his time with the club.