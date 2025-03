Haiguse seljatanud Lõiv jõudis Hispaanias taas pjedestaalile

Väga mudastes tingimustes peetud võistlusel pälvis esimese koha prantslanna Olivia Onesti (BH Coloma Team) ajaga 47.01. Teisena finišeerinud Lõiv kaotas talle kolme minuti ja 28 sekundiga. Kolmas oli ukrainlanna Yana Belomoina (+4.28), vahendab EJL.ee.

"Olin üle pika aja stardis ja saan jälle öelda, et oli üks hullemaid sõite mu elus," rääkis Lõiv võistluse järel. "Külm, mudane, lühike, palju jooksmist, teadmatus, mis ees ootab – natuke nagu cyclo-cross, aga valede ratastega ja tehnilisemal rajal."

"Kaks päeva tagasi käisime Meriliga rada läbi sõitmas ja tegime ühe ringi (u 3-4 km) umbes ühe tunniga," jätkas Lõiv. "Kuna pinnas oli täiesti savine, siis see lihtsalt kleepus ratta külge. Õnneks võistluspäevaks muudeti rada, aga me olime ainult eelmist versiooni sõitnud, mispärast oli stardijoonel väike ärevus, et mis saama hakkab."

"Start läks hästi ja sõitsin koos Olivia Onestiga, kes aga esimesel laskumisel eest ära kadus, sest ma ei teadnud seda laskumist," lisas Lõiv. "Edasi sõitsin lihtsalt oma tempos ja tegin palju vigu. Lisaks ühe suurema kukkumise rock garden'is. Samas oli täiega lõbus ja kuna sõit oli lühike, siis väga külm ei hakanud, aga jahe oli ikka. Tore on jälle rajal tagasi olla. Loodetavasti saab nüüd treenima ka hakata, et vorm paremaks läheks."

Sirvel kaotas võitjale seitsme minuti ja 14 sekundiga. Meeste konkurentsis oli parim hispaanlane Jofre Cullell Estape (BH Coloma Team).