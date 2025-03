Uus-Meremaa jalgpallikoondis sõidab pika pausi järel MM-ile

Pärast väravateta möödunud avapoolaega avas Uus-Meremaa väravaarve 61. minutil, kui täpne oli Michael Boxall. Viis minutit hiljem suurendas eduseisu kaheväravaliseks Kosta Barbarouses ning 80. minutil vormistas lõppseisu Elijah Henry Just.

Nõnda jõudis Uus-Meremaa meeste koondis kolmandat korda MM-finaalturniirile. Esimest korda osaleti 1982. aastal Hispaanias ja viimati 2010. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigis. Mõlemal korral piirduti alagrupifaasiga.

Lisaks võõrustajariikidele USA-le, Kanadale ja Mehhikole ning Uus-Meremaale on MM-pileti lunastanud endale ka Jaapan.

