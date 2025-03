Anett Kontaveit võidutses kodusel kõrge tasemega padeliturniiril

Kõrge tasemega padeliturniiril osales kokku 32 paari, kes olid jagatud nelja tugevusklassi. Igas klassis olid paarid loositud kahte neljaliikmelisse alagruppi ning mängiti ajamängude formaadis, mis tähendab, et 20 minuti jooksul mängitakse nii palju geime, kui jõuab.

Kõige tugevamas A-klassis oli kohal pea kogu Eesti padeliparemik – naiste edetabeli esitosinast lausa seitse mängijat – ning lisaks Eesti tenniseajaloo säravaim täht Anett Kontaveit, läinud suvel segapaaristennises Eesti meistriks tulnud Valeria Gorlatš ja endine tipptennisist, segapaarismängus 35+ vanuseklassis maailmameistriks ja sama vanuse üksikmängus Euroopa meistriks tulnud Liina Suurvarik.

Alagrupimängud läbisid puhaste paberitega koos Kontaveidiga mänginud Eesti naiste padeli esinumber Nora Leinus ja Gorlatšiga mänginud naiste padeli neljas reket Elisabeth Alla. A-alagrupist pääsesid teisena poolfinaali Gendra Raag-Pille-Riin Jõffert ning B-alagrupist Kirke Kuuskvere-Liina Suurvarik.

Esimeses poolfinaalis panid oma paremuse maksma Kontaveit-Leinus, kes alistasid numbritega 7:2 Kuuskvere-Suurivariku. Teises poolfinaalis olid numbritega 6:3 paremad Alla-Gorlatš, alistades Raag-Jõfferti.

Seega olid finaalis mõlemad paarid kooslus padelist ja tennisest. Seekord jäid alistamatuks Kontaveit ja Leinus, kelle võidunumbrid finaalis Alla ja Gorlatši üle olid 8:4. Kolmanda koha võtsid tulemusega 7:2 Raag-Jõffert.

Kontaveit tunnistas, et Eesti padeli esinumbriga koos mängida on eriti äge ja tulemusega saab väga rahule jääda. Mis on aga tennise pealt padelile tulekul kõige keerulisem olnud?

"Nendest tenniselöökidest lahti saamine on kõige keerulisem ja seinamäng, aga vaikselt läheb paremaks. Ma väga palju küll harjutada ei saa, aga korra või paar nädalas ja tunnen ennast koguaeg natukene mugavamalt," ütles Kontaveit.

Tema paariline Leinus polnud kiitusega kitsi ja tunnustas Anetti. "Mitte vaikselt, vaid väga kiiresti läheb paremaks! Väga tore päev oli, selline kiire turniir laupäeva on väga tore ja võita on alati mõnus. Paarilise valik on ju kõige tähtsam, see on vana teadatuntud fakt. Ma olen väga õnnelik ja saan ise ka kindlasti palju õppida tema käest," kommenteeris Leinus finaalijärgselt.

B-klassis võidutsesid finaalis peale kiiret lõppmängu Kristin Kalde ja Lisell Pruul, C-klassis Marija Toomjõe ja Susanna Peterson ning D-klassis Anett Pook-Katte ja Liina Luhar.