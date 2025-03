Kristin Lätt jäi turniirivõidust ühe viske kaugusele

Lätt vähendas viimasel võistluspäeval vahet liidri Holyn Handleyga viie viske võrra, kuid jäi kokkuvõttes siiski ameeriklannale ühe viskega alla. Handley lõpetas võistluse tulemusega üks alla par'i. Lätt sai viimases ringis kirja seitse birdie't ja neli bogey't.

Kolmandale kohale tõusis viimase päevaga ameeriklanna Ohn Scoggins (+2). Talle järgnesid soomlanna Silva Saarinen (+6) ja ameeriklanna Deann Carey (+7).

Eestlannadest olid võistlustules veel Kaire Tekku ja Maria Liivamägi, kes lõpetasid vastavalt 48. (+39) ja 51. kohal (+47).

After a back-and-forth battle all day, Holyn Handley comes out on top pic.twitter.com/ho1CoXOPPE