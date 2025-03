Lätt kerkis keerulise 18. rajaga etapil teiseks

Võistlused Austinis on osutunud üsna keeruliseks, sest enne viimast ringi on vaid ühel sportlasel tulemus alla par'i. Ameeriklanna Holyn Handley on saanud 54 raja peale tulemuseks kolm viset alla par'i.

Kui Lättil on tulemus pluss kolm, siis kolmandat kohta hoiab ameeriklanna Valerie Mandujano tulemusega viis üle par'i . Ülejäänutel on skoor juba pluss kaheksa või enam.

Kui kolmandas ringis oli Lätti tulemus neli viset alla par'i, siis eriliseks katsumuseks kujunes paljudele kahel esimesel ringil päeva viimase ehk 18. raja läbimine.

Kuigi selle par on viis, siis kulus näiteks Lättil esimesel päeval lausa 11 ja teisel kümme viset ehk kokku tuli juba sealt tulemus +11. Esimese päeva järel jagas ta 17. ja teise päeva järel viiendat kohta.

Nädal varem samuti Tecase osariigis toimunud Waco Openil teenis Lätt esikoha.