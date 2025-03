Viljandi astus sammu Balti liiga finaalturniiri poole

Suur osa mängust ei suutnud kumbki meeskond otsustavalt eest ära rebida, kuid teisel poolajal tegi Viljandi 4:0 spurdi seisuks 16:14 ja Mistra enam viigiseisuni ei jõudnudki.

Võitjate resultatiivsemad olid Aleksander Pertelson ja Hendrik Koks seitsme tabamusega, Mistra parim oli viis väravat visanud Arno Vare.

"Tänane realiseerimine oli kõvasti parem võrreldes kolmapäevase mänguga," lausus Koks. "Kaitsega võib rahul olla, kuid rünnakuga peame veel tööd tegema. Üldpildis on viieväravalist edu hea järgmisesse mängu kaasa võtta."

Mistra mängija Ilja Kosmirak lisas: "Täna me ei suutnud realiseerida 6-meetri pealt ära. See meile saatuslikuks saigi. Õnneks on veel üks mäng ees ja teeme korraliku vigade paranduse."

Otsustav korduskohtumine leiab aset järgmisel laupäeval, 29. märtsil Viljandis. Koha finaalturniiril on juba lunastanud põhiturniiri kaks paremat HC Dragunas ja Põlva Serviti.

Neljanda finaalturniiril osaleja selgitavad Kaunase Granitas ja Dobele ZRHK Tenax.