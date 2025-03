VAATA OTSE | Iisrael - Eesti MM-valikmäng algas väravatega mõlemalt poolelt

Eesti jalgpallikoondis alustab 2026. aasta MM-võistluste valikturniiri Ungari linnas Debrecenis, kus Iisraeli rahvusmeeskond peab oma kodumängu. Kohtumise otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 21.30. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marti Pähn, stuudiot juhib Ivar Lepik ja kohapeal on reporter Debora Saarnak.

Kohtumise kümnendal minutil teenis Eesti küljeaudi, misjärel pääses karistusalas löögile Maksim Paskotši ja saatis palli Iisraeli väravasse.

Eesti eduseis kestis 23. minutini, kui Iisraeli ründaja Dan Biton sai karistusala taga palli ja saatis selle postipõrkest Eesti väravasse.

Enne mängu

Eesti koosseisust jäävad mängust Iisraeliga kõrvale ründaja Rauno Sappinen ja kaitsja Tanel Tammik.

Mõlema koondise jaoks on tegu tänavuse valiksarja esimese kohtumisega. Varasemalt on koondised omavahel vastamisi läinud kolmel korral, kõigis mängudes on võidutsenud Iisrael. Lisaks Iisraelile kuulub Eesti MM-valikturniiril ühte alagruppi Norra, Moldova ning Saksamaa ja Itaalia paari kaotajaga.

Kolm päeva hiljem, 25. märtsil läheb Eesti Chisinaus vastamisi Moldova koondisega.

Eesti koondise koosseis mänguks Iisraeliga:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Real Valladolid (ESP) 36/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 15/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Plovdivi Botev (BUL) 64/4

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 33/0

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 33/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 19/1

18 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 8/0

19 Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora 4/0

3 Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 4/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 56/8

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 39/1

17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 37/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 29/0

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 21/0

5 Markus Soomets (02.03.2000) – FC Den Bosch (NED) 15/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 10/1

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 6/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 2/0

21 Dimitri Jepihhin (28.10.2005) – AS Trencin (SVK) 0/0

Ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 99/23

15 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 12/2

7 Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 5/0

Peatreener: Jürgen Henn

Iisraeli koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

18 Omri Glazer (11.03.1996) – Belgradi Crvena zvezda (SRB) 17/0

1 Daniel Peretz (10.07.2000) – Müncheni Bayern (GER) 4/0

23 Yoav Gerafi (29.08.1993) – Haifa Hapoel FC 4/0

Kaitsjad

2 Eli Dasa (03.12.1992) – Moskva Dinamo (RUS) 65/0

3 Sean Goldberg (25.08.1996) – Haifa Maccabi FC 17/0

4 Raz Shlomo (13.08.1999) – Tel Avivi Maccabi FC 16/2

5 Idan Nachmias (17.03.1997) – Tel Avivi Maccabi FC 9/0

12 Roy Revivo (22.05.2003) – Tel Avivi Maccabi FC 8/0

14 Guy Mizrahi (30.03.2001) – Hapoel Be'er Sheva FC 0/0

Poolkaitsjad

8 Dor Peretz (17.05.1995) – Tel Avivi Maccabi FC 47/6

10 Manor Solomon (24.07.1999) – Leeds United (ENG) 41/7

16 Mohammad Abu Fani (17.04.1998) – Ferencvaros (HUN) 27/2

6 Neta Lavi (25.08.1996) – Osaka Gamba (JPN) 22/0

11 Oscar Gloukh (01.04.2004) – Red Bull Salzburg (AUT) 18/3

19 Liel Abada (03.10.2001) – Charlotte FC (USA) 15/1

22 Mahmoud Jaber (05.10.1999) – Haifa Maccabi FC 10/0

20 Dan Biton (23.04.1999) – Hapoel Be'er Sheva FC 3/0

15 Eliel Peretz (18.11.1996) – Hapoel Be'er Sheva FC 2/0

Ründajad

9 Tai Baribo (15.01.1998) – Philadelphia Union (USA) 18/3

13 Anan Khalaili (03.09.2004) – Union Saint-Gilloise (BEL) 9/0

21 Din David (14.03.1996) – Haifa Maccabi FC 8/1

7 Yarden Shua (16.06.1999) – Jerusalemma Beitar FC 6/0

17 Dor Turgeman (24.10.2003) – Tel Avivi Maccabi FC 6/0

Peatreener: Ran Ben Simon