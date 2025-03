Ostapenko kaotas Miamis tulevikutegijale, Raducanu sai väärt võidu

Avaringis vaba olnud 25. asetatud Ostapenko jäi teises ringis 6:7 (2), 5:7 alla 19-aastasele Filipiinide mängijale Alexandra Ealale. Maailma edetabelis 140. real paiknev Eala sai põhitabelisse koha korraldajate vabapääsmega.

Rafael Nadali akadeemias treeniv Eala on endine juunioride maailma teine reket, kes võitis 2022. aastal USA lahtiste noorteturniiri, olles läbi aegade esimene Filipiinide tennisist, kes on üksikmängus juunioride slämmiturniiri võitnud. Lisaks on Eala, kelle senine kõrgeim edetabelikoht on 134., kõigi aegade kõrgeima edetabelikohaga Filipiinide naistennisist.

Karjääri jooksul viis ITF-i turniiri võitnud Eala tegi WTA tasemel debüüdi just Miamis neli aastat tagasi ning samas kohas tennis ta senise karjääri kaalukaima võidu. Avaringis oli Eala 6:3, 7:6 (3) parem USA-d esindavast Katie Volynetsist (WTA 73.). Kolmandas ringis läheb maikuus 20-aastaseks saav Eala vastamisi tänavuse Austraalia lahtiste meistri, ameeriklanna Madison Keysiga (WTA 5.), kes sai enda avamatšis 6:3, 6:3 jagu armeenlanna Elina Avanesjanist (WTA 36.).

Samuti vabapääsmega turniirile koha saanud 18-aastane kanadalanna Victoria Mboko (WTA 162.) osutas südi vastupanu maailma 11. reketile Paula Badosale. Hispaanlanna jäi ligi kaks ja pool tundi kestnud matšis lõpuks peale 7:5, 1:6, 7:6 (3).

Maailma teine reket Iga Swiatek, kes oli sarnaselt teistele asetatud mängijatele avaringis vaba, alustas turniiri 6:2, 7:5 võiduga prantslanna Caroline Garcia (WTA 74.) üle. Teises setis oli Garcial 5:4 seisul ka settpall, aga Swiatek suutis selle päästa.

2021. aastal USA lahtised meistrivõistlused võitnud britt Emma Raducanu sai väärt võidu, alistades pea kolmetunnises matšis 7:6 (6), 2:6, 7:6 (3) maailma kümnenda reketi, ameeriklanna Emma Navarro. See on Raducanule karjääri kolmas võit esikümnemängija üle ja esimene kõva kattega väljakuil.

Kaks järjestikus WTA 1000 turniiri võitnud 17-aastane Mirra Andrejeva (WTA 6.) teenis 13. järjestikuse võidu, alistades 6:0, 6:2 Veronika Kudermetova (WTA 52.).