Pruus oli Cape Epicu raskeimal etapil lähedal kohale esikümnes

98-kilomeetrise ja ligi 3000 tõusumeetriga etapi läbimiseks kulus Pruusil ja Chiarinil aega neli tundi, 25 minutit ja 14 sekundit, vahendab ejl.ee.

"Etapi algus oli tavapäraselt kiire ning jäime natuke tahapoole, ent kogu sõidu vältel olime ikkagi seal 15 parema seas," rääkis Pruus. "Teadsime, et täna on pikk etapp ja raske lõputõus. Viimasel tõusul suutsime veel neljast-viiest paarist mööduda ja üleval olime kümnendad. Siiski oli sellele järgnenud laskumine pikk ja kohati tehniline ning tagant tuli üks paar suure hooga järgi. Nad tundsid neid radu paremini kui meie."

"Üritasime sabas püsida, aga natuke jäi puudu. Sellegi poolest oleme tulemusega rahul ning loodetavasti on homme jälle hea päev ja suudame esikümne koha etapilt ära tuua. Ma ei väsi kordamast, et Cape'il on kõik võimalik," lisas ta.

Etapivõidu teenisid mitmepäevasõidu üldliidrid, šveitslased Nino Schurter ja Filippo Viero Colombo (Scott-Sram MTB Racing; 4:13.27). Itaallased Luca Braidot ja Simone Avondetto (Wilier-Vittoria) kaotasid neile ühe minuti ja kümne sekundiga ning kodupubliku silme all sõitvad Marco Joubert ja Tristan Nortje (Imbuko ChemChamp A) kolme minuti ja kolme sekundiga.

Naiste konkurentsis olid parimad taanlanna Annika Langvad ja Argentina rattur Sofia Gomez Villafane (5:23.38). Individuaalvõistlejana jätkav Rauno Avel finišeeris ajaga 6:36.39.

Üldarvestuses kerkisid Pruus ja Chiarini 20. positsioonile, jäädes Schurterist ja Colombost ühe tunni, 14 minuti ja kümne sekundi kaugusele. Naiste seas jätkvad liidritena Langvad ja Gomez Villafane.