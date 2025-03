Kaldvee ja Lill alustasid Poola MK-etappi võiduga

Eesti kurlinguduo esimeseks vastaseks oli Tšehhi kurlingupaar Klara Cihlarova ja Tomas Macek. Kohtumise algus kujunes üsna tasavägiseks ning viienda vooru järel oli seis viigis 5:5. Kuuendas voorus võitsid aga Kaldvee ja Lill kaks punkti ning seitsmendas voorus kinnitasid eestlased oma edu kahe punkti rööviga. Kohtumine lõppes Eesti 9:5 võiduga.

Eesti kurlingupaaril on Poola MK-etapil kaasas treener Steffen Walstad, kelle juhtimisel hakkab Eesti kurlingupaar võistlema ka eelseisvatel maailmameistrivõistlustel. "Poolas on meie fookus koostöö harjutamisel enne MM-i. Lisaks on meil olnud üsna pikk võistluspaus, seega soojendame oma mänguoskust taas üles enne maailmameistrivõistlusi," kommenteeris Harri Lill.

Eesti kurlingupaari, kes hoiab maailma edetabelis jätkuvalt esikohta, peetakse MK-etapi favoriidiks. Osalevad aga ka teised tugevad kurlingupaarid Euroopast nagu soomlased Lotta Immonen ja Markus Sipilä ning poolakad Adela Walczak ja Andrzej Augustyniak. Osaleb ka Tšehhi esindusvõistkond tulevastel maailmameistrivõistlustel Julie Zelingrova ja Vit Chabikovsky, kes viimati tulid võitjaks Tallinnas toimunud MK-etapil, alistades teel võiduni maailmameistrivõistlustel hõbeda võitnud eestlased ja pronksmedalistidest norrakad.

Kaldvee ja Lille hooaja eesmärgiks on lunastada Eestile olümpiapilet ning olla Milano taliolümpiamängudel medalikonkurentsis. Kaldvee ja Lill asuvad tänu möödunud aasta MM-il võidetud hõbemedalile olümpiamängude edetabelis teisel kohal, kuid Eesti pääs selgub pärast maailmameistrivõistlusi. Segapaaris kurlingu meistrivõistlused toimuvad Kanadas Frederictonis ajavahemikul 26. aprillist 3. maini.