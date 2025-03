Naiste superkarikafinalistid: mängus saavad otsustavaks detailid

Flora kaitsja Kelly Rosen tõi välja, et kuigi superkarikas lisab mängule erilisust, ei valmistu nad selleks eraldi. "See on hooaja avamäng, mis võib olla kohati konarlik, nagu hooaja esimesed mängud ikka. Samas on see meie jaoks esimene kohtumine, kus saame kasutada peaaegu täiskoosseisu, sest mitmed mängijad on vigastustest taastunud. Kindlasti saavad mängus otsusvaks vaid detailid," selgitas Rosen. "Uute treenerite tulekuga pole meil suures pildis midagi muutunud, mängupõhimõtted on meil uue nurga alt, kuid üldine rütm on sama," kinnitas ta.

Flora peatreener Reivo Vinter lisas samuti, et hooaja ettevalmistusel jälgiti teadlikult naiskonna koormust, et hoida täiskoosseisu. "Võin rõõmuga öelda, et uusi vigastusi pole meil tekkinud ning mängijad hakkavad tagasi tulema. Samuti on hea meel, et saime rahvusvahelisi mänge alla, mis näitasid meile, millega on vaja kõige rohkem tööd teha. Need andsid infot, kuidas suudame palliga toimetada või mida kaitses paremini teha," selgitas Vinter.

Pühapäevases finaalis täidab naiskonna peatreeneri rolli Vinter üksinda, kuna kaaspeatreener Ljubov Maksimova viibib koondise juures. "Kaaspeatreenerite kooslus on mõneti keeruline – see on ka meie mõlema jaoks uus kogemus. Aga meil on kõik läbi räägitud ja kooskõlastatud ning pole üllatus, mida ma pühapäeval teen," lisas ta.

Saku Sportingu peatreener Merily Toom usub, et kui naiskond suudab oma mänguplaanist kinni pidada, suudavad nad Florale väärilise lahingu anda. "Ettevalmistus on kulgenud ootuspäraselt, kuigi haigused ja vigastused on meid vahepeal seganud. Aga saame heas rütmis edasi minna, sest praeguseks on ka need, kellel pisivigastused olid, enam-vähem rivis. Olen Flora vastu nii mõndagi välja nuputanud, kuid eks seda ole pühapäeval näha," rääkis Toom.

Sportingu kaitsja Eliisabet Pedak rõhutas, et hooaja esimene mäng nõuab samasugust valmisolekut nagu iga teine kohtumine. "Pole vahet, kas mängid hooaja alguses või keskel – kõik kohtumised on tähtsad ning pead igal hetkel valmis olema, sest iga eksimus loeb. Pole vahet, kas võtad mängu lõpus karika või kolm punkti – kõik on oluline," ütles Pedak.

Tallinna FC Flora – Saku Sportingu vahelises superkarikamängus pannakse pall mängu pühapäeval, 23. märtsil Sportland Arenal kell 12.30, väravad avatakse tund aega varem. Pääsmed kohtumisele on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis.