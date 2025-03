VAATA OTSE & BLOGI | Erm ja konkurendid alustasid MM-i korraliku jooksuga

Kahe nädala eest püstitas Erm Hollandis Apeldoornis sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel 6380 punktiga Eesti rekordi, aga jäi vaid kaheksa punktiga esikolmikust välja. Nanjingis osaleb ka Risto Lillemets, kelle rekord on küll 6089 punkti, kuid kes pidi Hollandis leppima 5922 punktiga.

Erm jooksis 60 meetrit 7,00-ga, hüppas kaugust 7.48, tõukas kuuli 15.52, hüppas kõrgust 2.01, jooksis 60 meetrit tõkkeid 8,02-ga, hüppas teivast 5.30 ja jooksis 1000 meetrit 2.33,09-ga. Erki Noole nimel olnud Eesti rekord paranes kuue silmaga.

Sise-EM-il on varasemalt seitsmevõistlust tehtud 17 korda, Erm oleks oma 6380 punktiga lausa 11 korral esimeseks tulnud, aga mitmevõistluse tase on võimas. "Tase on lihtsalt nii kõva, sunnib meid järjest kõvemini treenima ja suuremaid tulemusi jahtima. Mina olen lihtsalt üritanud enda tulemusi võimalikult kõvaks ajada. Võib-olla on treeningmetoodika muutunud," üritas Erm eelmisel nädalal arenguhüpet selgitada.

Nanjingis on stardis nii Euroopa rekordiks 6558 punkti kirjutanud Sander Skotheim kui 6388 punktiga Saksamaa rekordi püstitanud ja pronksi teeninud Till Steinforth, hõbedamees Simon Ehammer püüab medalit kaugushüppes. Küll pakuvad Ermile konkurentsi tugevad USA mitmevõistlejad Harrison Williams ja Heath Baldwin.

Lisaks Ermile ja Lillemetsale on laupäeval stardis ka sprinter Ann Marii Kivikas, kes püstitas Apeldoornis isikliku rekordi ajaga 7.29 ning tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis jagama teist kohta. Hiinas loodab ta seda aega veelgi parandada ning võtta sihikule ka Õilme Võro nimele kuuluva Eesti rekordi 7.24. Naiste 60 meetri jooksu eeljooksud algavad kell 5.15.

Seitsmevõistluse ajakava (Eesti aja järgi):

Laupäev

4.05 60 meetri jooks

4.45 kaugushüpe

6.10 kuulitõuge

12.37 kõrgushüpe

Pühapäev

4.05 60 meetri tõkkejooks

5.10 teivashüpe

14.02 1000 meetri jooks

***

Ermi, Skotheimi ja Steinforthi rekordvõistlus Apeldoornis:

Johannes Erm 7,00 (882 punkti) - 7.48 (1812) - 15.52 (2634) - 2.01 (3447) - 8,02 (4424) - 5.30 (5428) - 2.33,09 (6380)

Sander Skotheim 6,93 (907) - 7.95 (1955) - 14.39 (2707) - 2.19 (3689) - 8,04 (4661) - 5.19 (5602) - 2.32,72 (6558)

Till Steinforth 6,80 (955) - 7.89 (1988) - 14.95 (2775) - 1.98 (3560) - 7,90 (4567) - 5.00 (5477) - 2.36,69 (6388)