TÄNA OTSE & BLOGI | Erm säilitas viimase ala eel õrna kullalootuse

Johannes Erm jooksis laupäeval 60 meetrit ajaga 6,94, hüppas siis kaugust 7.77, tõukas kuuli 15.27 ning sai üle kõrgusest 1.98. Avapäeva järel oli tal koos 3497 punkti, millega edestas oma Apeldoornis püstitatud Eesti rekordi (6380) graafikut 50 punktiga.

Kohe teise päeva avaalaga tuli plusspunkte, sest 60 meetri tõkkejooksus tuli tagasihoidliku stardi järel 7,91-ga isiklik rekord; teivashüppes ületas Erm viimasel katsel 5.30 ja et jäi ainsana hüppama, lasi latile panna 5.50. Kullajahil olnud eestlane seekord rekordkõrgugsest üle ei saanud. Eesti rekordi graafikust on Erm viimase ala eel ees 78 punktiga ehk lõpptulemus võiks olla 6450 punkti.

Teine kullasoosik Sander Skotheim teenis Apeldoorni võistlusega võrreldes lisapunkte kaugushüppes, kui sai kirja täpselt kaheksa meetrit. Kuulitõuke järel edestas norralane oma Euroopa rekordi (6558) graafikut 17 punktiga, kõrgushüppes jäi talle laupäeval 2.13 ja nii liikus norralane teise päeva eel 6520 punkti graafikus.

Ka tema tegi hea tõkkejooksu, kui kordas oma tippmarki 7,93 ning viie ala järel kaotas graafikule 13 punktiga, aga teivashüppes piirdus viie meetriga ning Euroopa rekordit Nanjingis tõenäoliselt ei näe. Küll on Skotheimi ja Ermi seis viimase ala eel 52 punkti ehk umbes neli sekundit norralase kasuks.

Apeldoornis tõeliselt suurte mitmevõistlejate sekka kerkinud sakslane Till Steinforth Nanjingis avapäeval niimoodi ei säranud, aga alustas teist päeva tugevalt, kui sai tõkkejooksus kirja 7,85 ja teivashüppes 5.20. Oma rekordigraafikule kaotab sakslane 13 punktiga ehk liigub 6375 punkti graafikus.

Risto Lillemets alustas võistlust 7,06-ga, hüppas siis kaugust 6.86, tõukas kuuli 14.64 ja ületas kõrgushüppes 1.95. Teist päeva alustas eestlane tõkkejooksu 8,23-ga, ületas teivashüppes 4.90 ja liigub 5870 punkti graafikus.

60 meetri jooks

Seitsmevõistluse avaalal tegid kõik mehed oma tulemuse ära, alavõidu võttis Till Steinforth 6.82-ga, kelle järel püstitas 6,90-ga isikliku rekordi Harrison Williams. Johannes Erm alustas võistlust 6,94-ga, Sander Skotheim 6,97-ga ning Risto Lillemets 7,06-ga.

Kaugushüpe

Kaheksa meetri mees Skotheim ei petnud lootusi ning sai täpselt kaheksameetrise hüppe kirja ka laupäeval. Väga hästi jätkas võistlust Erm, kes hüppas avakatsel 7.60, siis 7.77 ning kolmandas voorus 7.58. Veidi andis punkte ära Steinforth (7.61), ent selgelt läksid alt ameeriklased Williams (7.10) ja Heath Baldwin (7.19). Lillemets hüppas oma hooaja parima tulemuse 6.86.

Kahe ala järel oli liidriks Skotheim 1954 punktiga, teisel kohal Steinforth 1909 ning kolmandal Erm 1906 punktiga. Euroopa meister Skotheim liikus kaugushüppe järel 6550, Erm 6470 ja Steinforth 6300 punkti graafikus; teised mehed jäid neist juba kaugemale.

Kuulitõuge

Erm alustas kuulitõuget 14.99-ga, teine katse mõõtmisele ei läinud, aga kolmandas voorus sai eestlane kirja korraliku 15.27. Stabiilse seeria teinud Skotheimi parimaks jäi 14.68, aga Steinforth pidi leppima 14.36-ga. Ameeriklased parandasid oma seisu, kui Baldwin tõukas täpselt 16 meetrit ning Williams sai viimases voorus kirja 15.49. Lillemetsa parimaks jäi 14.64.

Kolme ala järel on liidriks Skotheim 2724 punktiga, Ermil on teisena 2712 ja Steinforthil kolmandana 2659 punkti. Neile järgnevad Baldwin 2578 ja Williams 2576 punktiga.

Skotheim edestab rekordi (6558) graafikut 17 punktiga, Erm on rekordi (6380) graafikust ees 78 punktiga. Steinforthi rekord (6388) jääb sakslasest praegu juba enam kui saja punkti kaugusele, Lillemets (6089) kaotab graafikule 101 punktiga.

Kõrgushüpe

Seitsmevõistluse kõrgushüpe algas Eesti aja järgi kell 12.37, aga venis samal ajal toimunud jooksude, naiste kolmikhüppe ning meeste teivashüppe tõttu ligi kolme tunni pikkuseks. Erm ja Lillemets tegid kahe peale kuus õnnestunud katset järjest, Lillemetsale jäi laupäeval 1.95 ning Ermile 1.98.

Võistlust teistest kaks tundi hiljem alustanud Skotheim ja Baldwin jäidki õhtu viimasteks võistlejateks - seitsmevõistluse kõrgushüppe jooksul jagati Nanjingis välja kaheksa medalikomplekti, mõlemale läks lõpuks kirja 2.13.

Avapäeva lõpuks on Skotheimil koos 3649 punkti, Baldwinil on 3503, Ermil 3497, Steinforthil 3472 ja Williamsil 3307 punkti. Lillemets on 3168 punktiga üheksas. Skotheim liigub 6520, Erm 6430, Steinforth 6300 ja Baldwin 6200 punkti graafikus.

60 meetri tõkkejooks

Ermi start on tagasihoidlik, aga hakkab end seejärel tagasi konkurentsi võitlema ja ületab finišijoone oma jooksu kolmandana, tasuks uus isiklik rekord 7,91. Skotheim kordab 7,93-ga isiklikku rekordit, Steinforth saab kirja 7,85, Baldwin 7,99 ja Lillemets 8,23.

Teise päeva avaala järel on Skotheimil 4648, Ermil 4502, Steinforthil 4492, Baldwinil 4487, Straskyl 4283, Ferreiral 4282, Williamsil 4167, De Oliveiral 4140, Maruyamal 4134, Nowakil 4111, Lillemetsal 4093 ja Galpalil 4046 punkti.

Skotheim kaotab Apeldoornis püstitatud Euroopa rekordi graafikule vaid 13 punktiga ehk liigub 6540 punkti graafikus, Hollandis 8,02 jooksnud Erm on Eesti rekordi graafikust nüüd ees 78 punktiga ehk liigub 6460 punkti suunas. Steinforth teenis ka tõkkejooksuga mõned plusspunktid ja liigub 6300 punkti peale, Baldwin kaotab oma isikliku rekordi (6238) graafikule 66 punktiga ehk võiks sihtida 6150 punkti.

Kahe nädala eest püstitas Erm Hollandis Apeldoornis sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel 6380 punktiga Eesti rekordi, aga jäi vaid kaheksa punktiga esikolmikust välja. Nanjingis osaleb ka Risto Lillemets, kelle rekord on küll 6089 punkti, kuid kes pidi Hollandis leppima 5922 punktiga.

Erm jooksis 60 meetrit 7,00-ga, hüppas kaugust 7.48, tõukas kuuli 15.52, hüppas kõrgust 2.01, jooksis 60 meetrit tõkkeid 8,02-ga, hüppas teivast 5.30 ja jooksis 1000 meetrit 2.33,09-ga. Erki Noole nimel olnud Eesti rekord paranes kuue silmaga.

Sise-EM-il on varasemalt seitsmevõistlust tehtud 17 korda, Erm oleks oma 6380 punktiga lausa 11 korral esimeseks tulnud, aga mitmevõistluse tase on võimas. "Tase on lihtsalt nii kõva, sunnib meid järjest kõvemini treenima ja suuremaid tulemusi jahtima. Mina olen lihtsalt üritanud enda tulemusi võimalikult kõvaks ajada. Võib-olla on treeningmetoodika muutunud," üritas Erm eelmisel nädalal arenguhüpet selgitada.

Nanjingis on stardis nii Euroopa rekordiks 6558 punkti kirjutanud Sander Skotheim kui 6388 punktiga Saksamaa rekordi püstitanud ja pronksi teeninud Till Steinforth, hõbedamees Simon Ehammer püüab medalit kaugushüppes. Küll pakuvad Ermile konkurentsi tugevad USA mitmevõistlejad Harrison Williams ja Heath Baldwin.

Lisaks Ermile ja Lillemetsale on laupäeval stardis ka sprinter Ann Marii Kivikas, kes püstitas Apeldoornis isikliku rekordi ajaga 7.29 ning tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis jagama teist kohta. Hiinas loodab ta seda aega veelgi parandada ning võtta sihikule ka Õilme Võro nimele kuuluva Eesti rekordi 7.24. Naiste 60 meetri jooksu eeljooksud algavad kell 5.15.

Seitsmevõistluse ajakava (Eesti aja järgi):

Laupäev

4.05 60 meetri jooks

4.45 kaugushüpe

6.10 kuulitõuge

12.37 kõrgushüpe

Pühapäev

4.05 60 meetri tõkkejooks

5.10 teivashüpe

14.02 1000 meetri jooks

Ermi, Skotheimi ja Steinforthi rekordvõistlus Apeldoornis:

Johannes Erm 7,00 (882 punkti) - 7.48 (1812) - 15.52 (2634) - 2.01 (3447) - 8,02 (4424) - 5.30 (5428) - 2.33,09 (6380)

Sander Skotheim 6,93 (907) - 7.95 (1955) - 14.39 (2707) - 2.19 (3689) - 8,04 (4661) - 5.19 (5602) - 2.32,72 (6558)

Till Steinforth 6,80 (955) - 7.89 (1988) - 14.95 (2775) - 1.98 (3560) - 7,90 (4567) - 5.00 (5477) - 2.36,69 (6388)