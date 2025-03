TÄNA OTSE | Eesti laskesuusanaised on Oslos taas parimas koosseisus

Eesti naised ei ole viimased neli nädalat suures laskesuusatamises täiskoosseisus osalenud, sest Lenzerheide MM-ile järgnenud Nove Mesto ja Pokljuka MK-etappide ajal võistlesid Tuuli Tomingas ja Susan Külm kodustel Otepää IBU karikasarja etappidel.

Kahe nädala eest läbis Külm Otepääl 12,5 km tavadistantsil kõik lasketiirud puhaste paberitega ning temast sai esimene eestlane, kes on IBU karikasarjas etapivõidu teeninud. "Ülikõva võita see just kodus ja tõestada endale järgmise aasta [maailma karika sarja etapi] eel ja ülejärgmise aasta MM-i eel, et olen võimeline ka kodus tegema häid sooritusi," kommenteeris Külm siis.

Reedeses Holmenkolleni MK-sprindis kannab Regina Ermits stardinumbrit 13, Susan Külm 45, Johanna Talihärm 63 ja Tuuli Tomingas 92. MK-sarja üldvõidu nimel käib Oslos põnev heitlus: alates detsembri keskpaigast kollast särki kandev sakslanna Franziska Preuss on kogunud 1048 punkti, Pokljukas ühisstardist sõidu võitnud prantslanna Lou Jeanmonnot kaotab talle 20 punktiga.