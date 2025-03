VAATA OTSE | Laskesuusahooaja viimane MK-etapp algab meeste sprindiga

Oslo MK-etapp on luigelennuks sportlaskarjääri lõpetavatele 23-kordsele maailmameistrile Johannes Thingnes Böle ja tema 12-kordsest maailmameistrist vanemale vennale Tarjeile. Reedesel sprindidistantsil on vendadest siiski rajal vaid Johannes, sest Tarjei haigestus vahetult enne MK-etapi algust.

Mis vendasid pärast nädalavahetust ees ootab? "Erinevad telesaated... mind on kutsutud juba kuute telesaatese, pean ükshaaval käima hakkama," naeris Tarjei Bö Lenzerheide MM-i ajal. "Elu hakkab olema parem, lõbusam ja uute väljakutsetega," lisas noorem vend Johannes.

"Arvan, et tahame mõlemad laskesuusatamise juures jalga ukse vahel hoida. See võib olla roll televisioonis või midagi muud, aga oleks lahe näha ka ala teise nurga alt. Uue hooajani on palju aega, vaatame, kas hakkame seda suvel igatsema või oleme laskesuusatamisest väsinud," sõnas Tarjei.

Johannes Thingnes Böl on enne karjääri lõppu veel aga käsil pingeline heitlus MK-sarja üldvõidu nimel. Enne Holmenkolleni etapi algust on Sturla Holm Lägreidil koos 1071 ja Böl 967 punkti. Tarjei Bö on 663 punktiga kaheksas.

Eesti mehi on reedel stardis neli: Rene Zahkna kannab stardinumbrit 12, Kristo Siimer on stardis 75., Mehis Udam 98. ja Yaroslav Neverov 101. mehena.