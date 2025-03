Kläbo: olen iga päev vaid treeninud, söönud ja maganud

Tallinna Lauluväljakul murdmaasuusatamise vabatehnikasprindi võitnud MK-sarja üldvõidu kindlustanud Johannes Hösflot Kläbo leiab, et suurepärase hooaja võtmeks on karm sportlik režiim ja õnnestunud mäestikutreeningud.

Kläbot nimetatakse tunnustavalt läbi aegade kõige professionaalsemaks murdmaasuusatajaks. Esile tasub tõsta ka suure sportlase närvikava. Käesolev hooaeg kätkes endas suurt vastutust, sest Trondheimi maailmameistrivõistlused tähendasid koduvõistlust. Tulemus oli fantastiline: kuus starti ja kuus kulda.

"Edu üks oluline võti on olnud edukad mäestikutreeningud ning tunnen, et viimasel viiel-kuuel kuul on minu elustiil olnud päris pöörane. Olen põhimõtteliselt iga päev vaid treeninud, söönud ja maganud. Valmistusin niimoodi MM-iks," kirjeldas Kläbo ERR-ile.

"Nii hooaja kui tegelikult paljude aastate põhieesmärk on olnud maailmameistrivõistlused Trondheimis. See, et seal nii edukalt esinesin on unistuse täitumine."

Iga suusasõit on erinev, aga kas sportlane võib ka võitmisest ära tüdineda?

"Ei, ausalt öeldes mul võitmisest igav ei hakka. Mulle meeldib olla parim nagu ka täna siin. Linnasprindid on midagi natuke erilisemat. Mulle on alati meeldinud õhtuti võistelda. Palju pealtvaatajaid. Äge atmosfäär ja suurepärane vaatepilt. Vali muusika ja hea ilm - mida muud me tahta võiksime?"

Ehkki Kläbo on 15-kordne maailmameister ja viiekordne olümpiavõitja, siis rekordeid ja statistikat ta enda sõnul taga ei aja. Erinevalt kaasmaalastest talispordistaaridest nagu Johannes Thingnes ja Tarjei Bö või Jarl Magnus Riiber on 28-aastane Kläbo jätkuvalt motiveeritud sporti edasi tegema.

"Jätkame suusatamisega nii kaua kui see on lõbus," sõnas ta. "Ja praegu naudin ma sellest iga hetke. Seega, lõpetamisplaane mul veel ei ole."

MK-sarja viimane sõit toimub pühapäeval Lahtis. Kläbo kindlustas just Tallinnas oma karjääri viienda MK-sarja üldvõidu.