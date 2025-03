Olümpiakomitee premeerib medali võitnud Karelsoni

Albaanias Tiranas toimunud võistlustel hõbemedali võitnud Karelsoni premeerib EOK 2000 euroga ning tema treenereid Juha Olavi Lappalainenit ja Tõnis Naaritsat kumbagi 500 euroga.

Karelson võitis hõbemedali Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus kuni 97 kg. Finaalis jäi ta punktidega 1:4 alla ukrainlasele Jehor Jakušenkole.

EOK president Kersti Kaljulaid kiitis Karelsoni saavutust. "Eesti maadlejad on läbi aegade toonud Eesti riigile au ja kuulsust. Richardi järjekordne medal juunioride seas annab tõestust, et oled oma treeneritega teinud head tööd ja olete õigel teel. Palju õnne ja edu sulle!" ütles Kaljulaid.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 4000 eurot, hõbemedali korral 2000 eurot ja pronksmedali korral 1000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.