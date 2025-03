Tänak rallisõitjate protestist: süsteem peab muutuma, mitte meie

Autoralli MM-sarja sõitjad otsustasid sel nädalavahetusel toimuval Keenia rallil katsete järel intervjuusid mitte anda, et protestida rahvusvahelise autoliidu (FIA) reeglite vastu. Ott Tänak selgitas, et sõitjad tahavad olla eeskujudeks, aga selleks peavad nad endaks jääma.

Rahvusvaheline autoliit on sel hooajal jälginud pingsamalt seda, mida rallisõitjad meediale räägivad ning teinud hoiatusi ja kehtestanud karistusi vandumise tõttu. Kui Adrien Fourmaux kasutas Rootsis keerulise ralli järel intervjuus roppu sõna, määrati prantslasele 10 000 euro suurune trahv, millele lisandus veel 20 000 euro suurune tingimisi karistus.

See vihastas aga võistlejaid, kes tegid FIA-le ühisavalduse, milles väljendasid oma pettumust karmide reeglite osas.

Kolmapäeval testikatsega alanud Keenia MM-rallil ütlesid sõitjad esimese läbimise järel antud intervjuus, et ei anna katsete järel intervjuusid eesmärgiga protestida FIA reeglite vastu. Valitsev maailmameister Thierry Neuville lisas, et FIA polnud nende ühisavaldusele kolme nädala jooksul vastanud, kuid autoliit teatas kolmapäeval sõitjatele, et reegleid arutatakse pärast Keenia mõõduvõttu.

"Me ei olnud [FIA presidendilt] Mohammed Ben Sulayemilt midagi kuulnud kuni meile 10 minutit enne testikatse algust e-kiri saadeti. See oli päris huvitava ajastusega kiri," ütles Gus Greensmith. "See võtab olukorra päris hästi kokku, meil pole suhtlust, meil pole lahendusi."

Portaal DirtFish võttis ühendust FIA-ga, kes ütles, et asjatu ropendamine ei aita ala populaarsusele kaasa. "Sõitjad on noortele fännidele eeskujuks ning ühtlasi motospordi saadikud kogu maailmas," vastas autoliit. "Nende käitumisest sõltub väga palju, reeglite eesmärk on edendada austust ja see hõlmab ka keelekasutust, mis võib avalikkust solvata."

Rallimehed tahavad aga jätkuvalt konkreetseid lahendusi ning Ott Tänak ütles, et nad tunnetavad oma rolli eeskujudena. "Eeskujuks olemine tähendab ka seda, et sa oled see, kes sa oled. Kui süsteem ütleb sulle, et pead muutuma, siis sa ei pea seda tegema. Ole sina ise, see on see üks asi, mida sult ära võtta ei saa. Hetkel peab muutuma süsteem, mitte meie," sõnas eestlane.

"Jube kahju, et me ei saanud neid asju arutada selle kolme nädala jooksul, kui me kodus olime. See ei ole protest, me ei taha kellegagi võidelda. Aga praeguste reeglitega ja karistustega ei tunne keegi end piisavalt mugavalt, et pärast katset intervjuusid anda," jätkas Tänak. "Kui oled just läbinud pooletunnise katse, on adrenaliin laes ja pinge üleval. Kui keegi paneb sulle kümneks sekundiks mikrofoni näkku ja tahab, et sa midagi tarka ütleksid - see ei ole alati nii lihtne."

Neuville ütles Keenia ralli testikatsel, et mõned sõitjad annavad intervjuusid vaid oma emakeeles, aga Tänak ei plaani seda teha. "Nad võivad eesti keelt ka tõlkida ja sealt veel mingi trahvi anda. Parem on see, kui keegi meist ei ütle midagi," ütles 2019. aasta maailmameister.

Keenia ralli algab ametlikult neljapäeval, esimene kiiruskatse algab kell 12.05. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.