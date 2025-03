OTSEBLOGI | Kas Tänak võtab punktikatselt maksimumi?

Seis 20. kiiruskatse järel: 1. Evans (4:14.10,2), 2. Tänak (+1.20,4), 3. Neuville (+3.46,1), 4. Katsuta (+4.19,0), 5. Pajari (+7.23,0), 6. Munster (+11.31,4).

Seis pühapäevase võistluspäeva arvestuses: 1. Fourmaux (34.43,0), 2. Katsuta (+0,3), 3. Neuville (+0,6), 4. Tänak (+10,9), 5. Evans (+47,9), 6. McErlean (+1.00,2), 7. Pajari (+1.10,5), 8. Munster (+1.17,3), 9. Serderidis (+4.12,8).

Enne pühapäevast hoolduspausi:

Viimane võistluspäev algas Tänaku katsevõiduga, kui ta edestas 17. kiiruskatsel Neuville'i 1,8 sekundiga ja Kalle Rovanperät (Toyota) 3,7 sekundiga. Soomlase jaoks jäi see päeva ainsaks stardiks, sest ülesõidul ilmnesid tema autol tehnilised probleemid, mis sundisid ta katkestama. Ralliportaal DirtFish teatas, et probleem oli seotud generaatoririhmaga.

​18. kiiruskatse võitis Takamoto Katsuta (Toyota) ja 19. jõuproovi Adrien Fourmaux (Hyundai). Tänak lõpetas mõlemal katsel neljandana ning langes pühapäevases arvestuses neljandaks (+5,0). 20. kiiruskatse eel moodustavad pühapäeva lõikes esikolmiku Neuville, Fourmaux (+3,3) ja Katsuta (+4,2). Tänakule järgneb ralli üldliider Evans (+24,1).

Neljapäev:

Keenia ralli esimeseks jõuprooviks oli 4,76-kilomeetrine paariskatse, kus nobedaimat minekut näitas MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota; 3.09,09). Teist-kolmandat kohta jagasid Kalle Rovanperä (Toyota) ja Thierry Neuville (Hyundai; mõlemad +1,5). Tänak kaotas kiireimale 2,2 sekundit ja lõpetas neljandal kohal.

Teisel kiiruskatsel sai parima aja kirja Tänak, kes tõusis ühtlasi võistluse liidriks. Eestlasele pakkus tugevaimat konkurentsi Katsuta, kes edestas vaheaegades Tänakut, kuid sõitis raja lõpuosas lihtsas olukorras teelt välja ning kaotas sellega väärtuslikke sekundeid. Jaapanlane saavutas lõpuks teise koha (+1,1), kolmas oli Gregoire Munster (M-Sport Ford; +2,3).

Samad mehed on ka kokkuvõttes esikolmikus – Katsuta jääb Tänakust maha 2,4 ja Munster 2,6 sekundiga. Kolmele kiireimale järgneb mullune Keenia ralli võitja Rovanperä (+3,0).

Teisel katsel sattus raskustesse valitsev maailmameister Neuville, kes libises oma masinaga valli ja pääses napilt üle katuse rullumisest. Katse kokkuvõttes kaotas belglane Tänakule enam kui 20 sekundit. Veelgi kehvemini läks Hyundai kolmandal piloodil Adrien Fourmaux'l, kelle masin ei käivitunud akuvea tõttu.

Reede:

Tänak jätkas reede hommikul sealt, kus neljapäeval pooleli jäi, kui võitis neljast kiiruskatsest kolm ning haaras hoolduspausiks 24,4-sekundilise edumaa lähima konkurendi Evansi ees. Ainsana suutis eestlaselt katsevõidu röövida Kalle Rovanperä (Toyota), kes näitas parimat minekut viiendal katsel.

Pärastlõunal lisas Tänak oma võiduarvele veel kaheksanda kiiruskatse, kuid samal jõuproovil purunes tema Hyundail veovõll, lisaks tuli üks rehv veljelt maha. Probleem veovõlliga kukutas eestlase päeva lõpuks kolmandale kohale.

"Paar kilomeetrit enne katse lõppu märkasin, et meil on sõidujoone hoidmisega probleem. Suutsime selle katse kuidagi lõpetada. Kahe katse vahel selgus, et probleem on veovõllis, aga see oli kinni ja meil polnud piisavalt aega, et seda eemaldada," rääkis Tänak võistluspäeva järel.

"Kuna veovõll on mootori taga, siis teadsime, et see võib kergesti mootorit lõhkuda. Õnneks saime enne viimast katset veovõlli eemaldatud," lisas ta.

Kas laupäeval on võimalik Evansile ja Rovanperäle kaotatud aega tagasi teha? "Jah, kindlasti, aga selleks peab auto ühes tükis püsima. Kindlasti proovime, kuid teeolud on karmid," märkis Tänak.

Uueks liidriks tõusis Evans, kes ei võitnud küll ühtegi kiiruskatset, kuid sõitis stabiilselt esikolmikusse. Teda ohustab tiimikaaslane Rovanperä, kes on 7,7 sekundi kaugusel.

Esikoha eest võiks konkureerida ka valitsev maailmameister Thierry Neuville (Hyundai; +1.31,4), kuid belglase head kiirust varjutasid kolm ajatrahvi. Ilma karistusteta oleks Neuville pooleminutilise eduga kindel liider. Esinelikule järgneb Takamoto Katsuta (Toyota; +3.26,4), kelle päeva rikkus rehvi purunemine kolmandal kiiruskatsel.

Ebaõnne küüsi langes Tänaku ja Neuville'i tiimikaaslane Adrien Fourmaux. Prantslane lõhkus esmalt oma autol esirehvi ning seejärel ka vedrustuse. Tema võistluspäev lõppes enneaegselt juba seitsmenda kiiruskatse järel.

Laupäev:

Laupäeva hommikul tuli kõige edukamalt mudaste ja libedate teeoludega toime üldliider Evans, kes võitis kaks kiiruskatset ning kasvatas oma edumaad lähimate konkurentide Kalle Rovanperä (Toyota; +1.32,5) ja Ott Tänaku (+1.49,5) ees.

Tänak näitas kahel esimesel kiiruskatsel paremuselt neljandat aega, kuid lõpetas hommikupooliku 13. katsel saavutatud teise kohaga. Enne 13. kiiruskatset kaotas Tänak ralli kokkuvõttes Rovanperäle minuti ja 23 sekundiga, kuid soomlase Toyotal purunes sel katsel rehv, tänu millele kahanes vahe hoolduspausiks 17 sekundi peale.

Pärastlõunal hakkas kaarte segama vihmasadu, mis muutis teeolud võrreldes hommikuste läbimistega veelgi karmimaks. Tänakut segas 14. kiiruskatsel rikkis esiklaasipuhur, mis muutis nähtavuse peaaegu olematuks ning tõi kaasa märkimisväärse ajakao. Samal katsel lõhkus Rovanperä oma masina vedrustuse, langedes seetõttu kõrgest mängust.

Tänak tõusis tänu soomlase ebaõnnele 15. kiiruskatse järel kokkuvõttes teisele kohale ning pani seejärel päevale kena punkti, kui võitis viimase, 16. kiiruskatse, kus edestas konkurente enam kui 20 sekundiga.

Evans läbis pärastlõunased katsed pigem rahuliku tempoga. Ta edestab pühapäevase võistluspäeva eel Tänakut ligi kahe minutiga. Kolmandale kohale kerkis päeva lõpuks Thierry Neuville (Hyundai), kes jääb Tänakust maha kahe ja poole minutiga.

Eelvaade:

Pisut rohkem kui kuu pärast Elfyn Evansi (Toyota) triumfi Rootsi lumistel teedel jätkub heitlus MM-tiitli nimel eksootilises Keenias. Tegemist on hooaja esimese kruusaralliga, millele annavad erilise ilme kevadine vihmaperiood ja võistlusrajale jooksvad metsloomad. Viimasel neljal aastal on Safari kuningaks kroonitud kas Sebastien Ogier (2021, 2023) või Kalle Rovanperä (2022, 2024). Ott Tänak (Hyundai) on sel perioodil jõudnud pjedestaalile vaid korra, teenides 2021. aastal kolmanda koha.

"Safari ralli on võistluskalendris kõige suurem väljakutse," ütles Tänak tänavuse jõuproovi eel. "Teed on ülimalt karmid ja nõudlikud, aga samas ka väga kiired. Nagu eelmisel aastal avastasime, võivad kivid iga hetk teele sattuda, seega peab sel rallil kõigeks valmis olema."

"Võistleme tihtipeale väga avatud maastikul, kus ei ole meie ümber peale kaelkirjakute ja sebrade just väga palju. Tahame lahkuda Keeniast ilma ühegi murekohata ning suure võidukarikaga," lisas ta.

Kuigi võistlusnädala eel jagas Tänak heldelt kommentaare, jäävad nii tema kui ka ülejäänud rallimehed kohapeal kiiruskatsete järel napisõnaliseks. Nimelt ei kavatse rallitipud anda tavapäraseid kiiruskatsete järgseid lühiintervjuusid, protesteerides sellega rahvusvahelise autoliidu (FIA) hiljutise otsuse vastu karmistada reegleid vandumise ja muu keelekasutuse osas.

"Seoses [FIA] hiljutiste otsustega ei anna me katsete järel intervjuusid, kuni see tehakse jälle sõitjate jaoks mugavamaks. Nii kahjuks on, loodetavasti saame varsti lahenduse," selgitas Tänak kolmapäevasel testikatsel.

Tänak näitas kolmapäeva hommikul mulluse võitja Rovanperä (Toyota) ja valitseva maailmameistri Thierry Neuville'i (Hyundai) järel kolmandat aega. Eestlasest jäi vaid 0,3 sekundi kaugusele tiimikaaslane Adrien Fourmaux.

Nelja päeva jooksul ootab võistlejaid ees 21 kiiruskatset kogupikkusega 383,10 kilomeetrit. Hyundai kolmikule pakuvad Rally1 arvestuses konkurentsi Toyota sõitjad Rovanperä, Evans, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari ning M-Spordi Fordi roolivad Josh McErlean, Gregoire Munster ja Jourdan Serderidis.

Kahe etapi järel hoiab MM-sarja üldarvestuses esikohta Evans (61 punkti), kellele järgnevad Sebastien Ogier (33 p), Rovanperä (31 p), Neuville (29 p) ja Tänak (26 p).

Ajakava:

Neljapäev

12.05 - SS1 Super Special Kasarani (4,76 km)

15.43 - SS2 Mzabibu 1 (8,27 km)

Reede

06.13 - SS3 Camp Moran 1 (31,40 km)

07.51 - SS4 Loldia 1 (19,11 km)

09.04 - SS5 Kengen Geothermal 1 (13,18 km)

09.57 - SS6 Kedong 1 (15,10 km)

Hoolduspaus

12.30 - SS7 Camp Moran 2 (31,40 km)

14.08 - SS8 Loldia 2 (19,11 km)

15.21 - SS9 Kengen Geothermal 2 (13,18 km)

16.14 - SS10 Kedong 2 (15,10 km)

Laupäev

07.35 - SS11 Sleeping Warrior 1 (26,97 km)

08.35 - SS12 Elmenteita 1 (17,31 km)

09.33 - SS13 Soysambu 1 (28,97 km)

Hoolduspaus

14.05 - SS14 Sleeping Warrior 2 (26,97 km)

15.05 - SS15 Elmenteita 2 (17,31 km)

16.03 - SS16 Soysambu 2 (28,97 km)

Pühapäev

05.42 - SS17 Mzabibu 2 (8,27 km)

06.53 - SS18 Oserengoni 1 (18,33 km)

08.05 - SS19 Hell's Gate 1 (10,53 km)

Hoolduspaus

10.56 - SS20 Oserengoni 2 (18,33 km)

13.15 - SS21 Hells' Gate 2/punktikatse (10,53 km)