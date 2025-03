Pulles: kvalifikatsioon tuleb paremini sõita, siis saab parema raja!

Kvalifikatsioonist 28. ajaga edasi pääsenud Pulles sõitis kolmanda veerandfinaali esimese poole viimasel kohal, aga möödus siis tõusul ja selle järel kahest konkurendist ning edestas veel üht ka finišijoonel. Oma sõidus andis see eestlannale kolmanda koha, ent ajaga edasi pääseda ei õnnestunud.

"Kindlasti parem sõit kui MM-il, suutsin rohkem kontrollida. Ma ei tea, kas alguses läks rütmiga sassi, kõik toimus nii ruttu, oli rabelemine. See jäi kripeldama. Finišisirgel tuli võidelda ja sain oma kolmanda koha kätte. See sõit läks päris hästi," kinnitas Pulles ERR-ile.

"Minu stardipositsioon ei olnud just kõige parem, lootsin natuke, et saaksin teisele poole äärde, sest rajapiirete ääres ei saanud sõita. Kvalifikatsioon tuleb paremini sõita, siis saab parema raja valida," naeris Pulles. "Rada on natuke kitsavõitu, aga paremat ei saa küsida. Oleksin natuke paremini tahtnud sakslanna taga olla, aga tal jäi ka hoog pidama."