Miilijooks sai vaid 15-aastase maagilise piiri alistaja

Miilijooksu ehk 1609 meetriga nelja minuti piiri alistamist peetakse keskmaajooksjate jaoks justkui pühaks graaliks. Ametlikult sai sellega esimesena hakkama Roger Bannister 1954. aastal, praeguseks on nelja minuti piiri alistajaid veidi vähem kui 2000.

15-aastane Ruthe jooksis kolmapäeval tempomeeste Sam Tanneri ja Ben Walli abiga Aucklandis omavanuste maailmarekordiks aja 3.58,35. Oma 16. sünnipäeva tähistab ta 24 päeva pärast.

Nii 16-, 17- kui 18-aastaste seas hoiab maailmarekordit Austraalia jooksulootus Cameron Myers, kes sai veebruaris Millrose'i mängudel 18-aastasena kirja aja 3.47,48 ja on sellega sisemiili kõigi aegade edetabelis viiendal kohal.

Varem oli teismeliste maailmarekord Jakob Ingebrigtseni käes, kes on kõigi aegade edetabelis tunamullu Eugene'is joostud 3.43,73-ga kolmandal kohal. Maailmarekordimeheks on jätkuvalt Maroko jooksulegend Hicham El Guerrouj 3.43,13-ga.

"Mulle meeldib 1500 meetri jooks rohkem, see on osa minu südamest. Võistlesin sellel distantsil palju ja tunnen sellest iga meetrit. Miilijooks on täiesti erinev: kui sa pole füüsiliselt ega vaimselt ülitugev, ei jookse sa seda hästi," kommenteeris El Guerrouj kahe distantsi erinevust Pariisi olümpiamängude ajal.