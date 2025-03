Kotsar ei suutnud Yokohamat kaotusest päästa

Tugev Tokyo klubi alustas kohtumist 10:0 spurdiga, Yokohama vastas omakorda 11:2 spurdiga, aga veerandi lõpuks juhtis võõrustaja seitsme punktiga. Kotsari koduklubi jõudis teisel veerandil korra ka eduseisuni, aga jäi seejärel tagaajaja rolli, kui Alvark kolmanda veerandi lõpuks 17-punktilise eduseisu saavutas.

Yokohama tegi seejärel aga 14:2 spurdi ning jõudis taas viie punkti kaugusele, aga Alvark lõpetas kohtumise kindlalt ning teenis 80:71 (20:13, 17:21, 27:15, 16:22) võidu.

Kotsar tegi soliidse esituse, kui kogus pea 28 minutiga 12 punkti (kahesed 4/6, vabavisked 4/7), seitse lauapalli, kolm blokki, kaks resultatiivset söötu ja ühe vaheltlõike.

Tema prantslasest tiimikaaslane Damien Inglis viskas 29 punkti, aga võõrustaja eest jõudis kahekohalise punktisummani kuus mängijat, sealhulgas kümne punkti, 14 korvisöödu ja kümne lauapalliga kolmikduubli teinud Ryan Rossiter.

Yokohama on sel hooajal võitnud 17 kohtumist ja kaotanud 25 ning jätkab keskkonverentsis seitsmendal tabelireal. Esikohal on San-en NeoPhoenix (37-14), Alvark (30-12) on teisel kohal, aga Mikawa SeaHorses (29-13) jääb neist võidu kaugusele.

Põhiturniir lõppeb mai alguses, play-off'i pääsevad kolmest konverentsist kaks parimat ning ülejäänud meeskondadest veel kaks parimat.