Sporting üritab lõpuks superkarikafinaalis Florast jagu saada

Esmakordselt mängiti naiste Superkarikas välja 2009. aastal ning valitseva Eesti meistri ja karikavõitja vahelist võistlust on järjepidevalt korraldatud tänaseni. Karikas mängitakse tänavu välja 17. korda ning seni on Superkarika võit ette näidata vaid kolmel naiskonnal, vahendab jalgpall.ee.

Üks naiskondadest on tänavune finalist Tallinna FC Flora, kes on Superkarikafinaalis võidutsenud kaheksal korral. Möödunud aasta triumfiga tõusis Flora läbi aegade Superkarika edukaimaks naiskonnaks, ületades Pärnu JK varasema rekordi, mis oli seitse võitu.

Flora on finaali jõudnud ühtekokku 12 korral. Esimesed kaks superkarika aastat olid naiskonna jaoks kohe võidukad, kui finaalis alistati mõlemal korral Tallinna FC Levadia. Vahemikus 2012–2017 ei jõudnud Flora neljal korral finaali ning kui jõudis, tuli tunnistada Superkarika kindla valitseja Pärnu JK paremust. Seejärel on Flora mänginud finaalis igal aastal ning libastanud vaid ühel korral – seda 2021. aastal, kui võitjaks krooniti 1:0 võiduga JK Tallinna Kalev.

Alates 2022. aastast on finaalis kohtunud samad naiskonnad – Tallinna FC Flora ja Saku Sporting. Sporting tegi eelnenud hooajal klubi ajaloo parima tulemuse ning jõudis esmakordselt Superkarikafinaali. Tänavu on naiskond finaalis neljandat korda. Varasemalt on tunnistatud Flora 3:0, 4:2 ja 5:0 paremust.

Tallinna FC Flora ja Saku Sportingu selleaastases Superkarikafinaalis pannakse pall mängu pühapäeval, 23. märtsil Sportland Arenal kell 12.30, väravad avatakse tund aega varem.