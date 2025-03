Eesti rannavollepaarid alustavad Mehhikos MK-hooaega

Mart Tiisaar – Dmitri Korotkov ning Heleene Hollas – Liisa Remmelg mängivad Yucatani MK-etapil, mõlemad alustavad kolmapäeva õhtul kvalifikatsioonist.

Tiisaare sõnul on nende seis hea ja loodetakse trennis omandatu mängu üle kanda. "Kõige põhilisem on see, et meie arenguetapid trennis on päris konkreetsed ja intensiivsed ja nüüd tahaks neid rakendada. Ja loomulikult tahaks, et see tooks tulemust. Viimased trennid läksid ka hästi positiivselt, eks me oleme rünnakuosaga hästi palju tegelenud ja seal on olnud paar olulist selginemist ja taipamist ning nüüd on ootused kõrged, et need ka mängu kanduks," ütles Tiisaar.

"Üldine olek on ka väga tore, puhkasime reisist kenasti välja ja usun, et seis on hea. Väike ärevus on ikka sees, palju uusi koosseise on ning kõik ajavad hooaja alguses EM-i ja MM-i punkte taga ning turniirid on väga-väga täis. Turniirid tehti ka natuke suuremaks ning punktisüsteem samuti natuke muutus," lisas ta.

Remmelg sõnas, et seisund on hea, aga hooaja eel on väike närv sees. "Oleme saanud muredeta treenida. Vaimselt on ka väga mõnus olnud ja sellist vabadust on treeningutel rohkem. Aga ei salga, et mida lähemale on jõudnud hooaja esimene turniiripäev, seda ärevamaks oleme muutunud," ütles ta.

Olud kohapeal on väga tuulised ja see mõjutab kõigi mängu omajagu. "Ega keegi ei tea, kuidas minema hakkab. Meie eesmärk on lihtsalt mängida ja teha neid asju, mida me oskame. Siin on väga-väga tuuline, niiet tulebki rahulikuks jääda ja otsida võimalikult kergeid ja kiireid lahendusi," lisas Remmelg.

Eestlannade esimesed vastased on sakslannad Melanie Paul ja Lea Sophie Kunst, mehed kohtuvad ukrainlaste Ivan Datsiuki ja Oleksii Bublykuga. Põhiturniirile pääsuks on vaja läbida kaks ringi.