VAATA OTSE | Pulles jäi Tallinna MK-etapil napilt poolfinaalist välja

Esimesena kavas olnud naiste kvalifikatsioonis pääses ainsa eestlannana edasi Mariel Merlii Pulles, kes kaotas šveitslannale Nadine Fähndrichile 8,35 sekundit ja sai 29. koha. Tema järel tagas viimasena edasipääsu Lotta Udnes Weng.

Ennast kolmandasse veerandfinaali valinud Pulles oli õhtul toimunud sõidus esimesel ringil viimane, aga möödus teise ringi tõusul esmalt prantslannast Melissa Galist ja seejärel ka norralannast Johanne Hauge Harvikenist, finišisirgel edestas ta napilt ka itaallannat Federica Cassoli ja sai oma sõidus tugeva kolmanda koha (+0,49).

Igast veerandfinaalist pääses edasi kaks parimat - Pullese veerandfinaalist said kohtadega edasi Maja Dahlqvist ja Coletta Rydzek (+0,15) - ja kõigi viie sõidu peale kaks parima ajaga naist; eestlanna ajast 2.45,72 paraku edasipääsuks ei piisanud. Aegadega said poolfinaali kolmandas veerandfinaalis sõitnud Jasmi Joensuu (2.40,77) ja Anja Weber (2.41,13).

Kaksikõed Keidy ja Kaidy Kaasiku kaotasid kvalifikatsioonis vastavalt 11,69 ja 12,57 sekundit ning olid 45. ja 47., Teesi Tuul (+15,42) sai 51., Teiloora Ojaste (+29,64) 56. ning Õnnela Rodendau (+40,89) viimase ehk 58. koha. Fähndrichi järel oli teine Jasmi Joensuu (+1,90) ning kolmas Johanna Hägström (+2,37).

Meeste kvalifikatsioonis oli kiireim Johannes Hösflot Kläbo, kellele järgnesid Lucas Chanavat (+0,43) ja Federico Pellegrino (+1,34). Eestlased jäid edasipääsust nelja sekundi kaugusele: Martin Himma kaotas 9,15 ja oli 54., Ralf Kivil (+9,23) tema järel 55., Henri Roos (+9,47) 57., Christopher Kalev (+12,87) sai kvalifikatsioonis 65., Albert Unn (+14,71) 70., Lars Piirmann (+16,34) 72., Alvar Johannes Alev (+19,43) 78., Hendrik Peterson (+25,69) 83. ja Richard Piho (+53,91) 84. koha.

Enne võistlust:

Lauluväljakul on tehtud viimastel päevadel kõvasti tööd, et luua maailma karika sarja tasemel vabatehnikarada. Teisipäeva õhtul olid olud üsna vesised, kuid Eesti koondise peatreener Aivar Rehemaa sõnul on rada kolmapäevaks valmis, vajadusel soolatakse lauluväljakul tekitatud lumi üle.

Eestlasi on vabatehnikasprindi stardiprotokollis 15 - naistest asuvad rajale Kaidy Kaasiku, ​Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Teesi Tuul, ​Õnnela Rodendau ja Teiloora Ojaste ning meestest Alvar Johannes Alev, Martin Himma, Christopher Kalev, Henri Roos, Ralf Kivil, Albert Unn, Richard Piho, Lars Piirmann ja Hendrik Peterson.

Kaks aastat tagasi toimunud MK-etapil ainsa eestlasena 30 sekka jõudnud Karl Sebastian Dremljuga peab aga tänavust võistlust kõrvalt vaatama, sest on viimased nädal aega heidelnud haigusega.

Seega on eestlaste lootused suuresti naiste peal. Rehemaa loodab, et 30 hulka jõuab kodupubliku ees mitu eestlannat, kindlasti on silmad ka Mariel Merlii Pullese peal, kes teenis Trondheimi MM-il vabatehnikasprindis 21. koha. Lisaks talle on hea võimalus ka õdedel Kaasikutel.

Tunamullu võidutsesid Tallinnas Johannes Hösflot Kläbo ning Kristine Stavaas Skistad, kes on ka tänavu stardis. Lisaks neile on mõistagi kohal MK-sarja parimad sprinterid, nende hulgas ka tunamullu hõbeda võitnud Lucas Chanavat, Erik Valnes, Edvin Anger ja Harald Östberg Amundsen, naiste MK-sarja üldvõidu kindlustanud Jessie Diggins Eestisse ei reisinud, aga rajale lähevad MK-sarja sprindiliider Jasmi Joensuu, Nadine Fähndrich ja Maja Dahlqvist.

Tallinna etapi näol on tegemist MK-sarjas hooaja eelviimase etapiga, kohe pärast mõõduvõttu lauluväljakul suunduvad võistlejad üle lahe Lahtisse, kus peetakse finaaletapp.