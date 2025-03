Kalevi ääreründaja viibib Klavani endise koduklubi juures testimisel

17-aastane pärnakas Nigula omandas jalgpallihariduse Vapruses, kelle eest ta tegi 2023. aastal Premium liiga debüüdi. Mullu suvel liitus ta Kaleviga, kus ta esialgu oli vahetusmehe rollis. Käimasoleval hooajal on Nigula olnud kõigis kolmes liigamängus põhirivistuses, vahendab Soccernet.ee.

"Pärast esimesi liigavoorusid on Rometi vastu huvi näidanud mitme suurklubi akadeemiad. See on esimene hea näide sellest, kuidas meie esindusmeeskond vajas hädasti noorenduskuuri, et noored saaksid ennast tõestada kogenud treeneritiimi all. Romet on töökas ja suure potentsiaaliga noormängija, kes saab sel nädalal väga väärtusliku kogemuse võrra rikkamaks," lausus Kalevi spordidirektor Joel Lindpere klubi pressiteenistusele.

Nigula jõudis Ragnar Klavani endise koduklubi juurde eelmise nädala pühapäeval ning tema testiperiood kestab reedeni.