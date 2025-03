Robin Kool võitis hooaja teise karika ja astus miljonile dollarile sammu lähemale

Põhiturniiri täiseduga lõpetanud Vitality lülitas veerandfinaalis 2:0 võiduga konkurentsist välja Team Liquidi ja sai seejärel nelja parema seas 2:1 jagu The MongolZist.

Finaalis mindi vastamisi Kooli kunagise meeskonna Mouziga, kelle üle võeti kindel 3:0 (13:9, 13:4, 13:5) võit. Kool tegi finaalis igati soliidse esituse, lõpetades oma meeskonnas paremuselt kolmanda reitinguga 1.25.

Vitalityle oli see hooaja teiseks turniirivõiduks ning Koolile karjääri neljandaks ESL Pro League'i triumfiks. Tänavu veebruaris võitsid Vitality ja Kool maineka IEM Katowice suurturniiri.

Vitalityt lahutab nüüd üks turniirivõit Intel Grand Slami saavutamisest. Intel Grand Slam on miljoni dollari suurune auhind, mis antakse meeskonnale, kes võidab neli ESL-i korraldatud turniiri kümne järjestikuse turniiri jooksul, sealhulgas peab üks võidetud tiitel olema kas IEM Katowice, IEM Köln või Major.

Alates 2017. aastast on Grand Slami välja jagatud neljal korral. Kool võitis oma esimese Grand Slami 2023. aastal, kui sai sellega hakkama endise tiimi Faze Clani ridades.

