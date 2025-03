Liidriteta Nuggets üllatas võõrsil Warriorsit

Jõuvahekorrad pandi paika kohe avapoolajal, sest Warriors jäi halvimal juhul 15 punktiga kaotusseisu ja vaheajale mindi külaliste 62:50 eduseisul. Neljanda veerandaja keskel jõudis Warriors küll kolme punkti kaugusele (97:94), kuid siis järgnes kodumeeskonna mõõn, mille lõpuks oli vahe kasvatanud 10 silma peale (106:96).

Warriors oli hädas kolmepunktivisetega — esimesest 14 üritusest tabati vaid üks ning kokkuvõttes läbis korvirõnga 24,2 protsenti kaugvisetest (8/33). Nuggets tabas seevastu kaugviskeid 35,9-protsendilise täpsusega (14/39) ning võimutses lauas 53-38.

"Alustasime nõrgalt, rütmi ei leidnudki ja vastane mängis suurepäraselt," tunnistas Warriorsi peatreener Steve Kerr. "Õige meeskond võitis. Me ei väärinud seda. Olime lihtsalt kohutavad."

Nuggets pidi mängima ilma oma liidrite Nikola Jokici ja Jamal Murrayta, keda kimbutavad pisemad vigastused. Nende puudumisel kerkis rünnakul esile Aaron Gordon, kes tõi üleplatsimehena 38 punkti. Michael Porter Jr. lisas omalt poolt 21 punkti ja võttis 10 lauapalli ning kolmikduublite kuningas Russell Westbrook sai kirja 12 punkti, 16 resultatiivset söötu ja 12 lauapalli.

Jimmy Butler viskas Warriorsi parimana 23 punkti ning Stephen Curry arvele kogunes 20 punkti.

Nuggets (44-25) jätkab läänekonverentsis Oklahoma City Thunderi ja Houston Rocketsi järel kolmandal kohal, Warriors (39-29) on kuues.

Teised tulemused:

New York Knicks - Miami Heat 116:95

New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 81:127

Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 130:132 (la.)

Houston Rockets - Philadelphia 76ers 144:137 (la.)

Utah Jazz - Chicago Bulls 97:111

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 132:122

Portland Trail Blazers - Washington Wizards 112:97

Phoenix Suns - Toronto Raptors 129:89

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 125:109

