Kevin Saar jätkab hooaega Ameerikas esikümnes

Floridas Deckeri treeningkeskuse krossirajal toimunud etapp algas kvalifikatsiooniga, kus Saar oli suurepärases hoos. Ta suutis teha oma Ameerika karjääri ühe parima ajasõidu ja teenis kolmanda stardikoha valiku. Temast kiiremini suutsid rajal liikuda vaid superstaarid Joel Hetrick ja Bryce Ford, vahendab msport.ee.

Esimeses võistlussõidus tegi Saar korraliku stardi ja avaringilt tuli ta tagasi kuuendana. Koheselt suutis ta mööduda veel ühest konkurendist ja Saar võttis sisse viienda koha. Sellel positsioonil tuli ta lõpuks ka finishisse. Esikoha teenis Hetrick, teine oli Ford ja kolmas Zack Decker.

Teises sõidus aga eestlase start ebaõnnestus ja ületas finišijoone kümnendana. Ka päeva viimases sõidus ei suutnud Saar paremat starti teha ja taas tuli tal võidelda esikümne piiril. Selle sõidu lõpetas ta üheksandana.

Etapi kokkuvõttes tuli Saar üheksandale kohale. Etapivõidu teenis Hetrick, teine oli Ford ja kolmas Brandon Hoag. Sarja kokkuvõttes jagab Saar 45 punktiga kuuendat kohta kahe konkurendiga. Liider on 85 punktiga Hetrick, teine 76 punktiga Ford ja kolmas 62 punktiga Hoag.

"Lõppkoht ei ole see, mida ise ootasin, aga mul on väga palju positiivset sellest võistluspäevast kaasa võtta. Kvalifikatsioon ja esimene sõit läksid ideaalselt, päeva teine pool nii hästi ei õnnestunud. Nüüd on aega mõned nädalad treenida, et tegeleda enda nõrkustega," ütles Saar pärast etappi.

Kolmas etapp sõidetakse märtsi lõpus Echeconnee krossirajal.